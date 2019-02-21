Özhaseki, İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara laf olsun diye gezerek, birtakım popülist politikalarla, karşıtlık üzerine kurulmuş ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil." dedi.

Özhaseki, Ahi Evran Ocağı İş Adamlar Derneği'nce düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yedi kuşak esnaf ailesinden geldiğini, o nedenle esnafın sorunlarını bildiğini ve anladığını belirtti.

PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün Türkiye'nin küçülmesini amaçladıklarını ve ülkenin güney sınırında terör devleti kurmak istediklerini anlatan Özhaseki, bu meselenin beka meselesi olduğunu kaydetti.

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya yakın kişilerin iş başına gelmemesi için çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, "Bir taraftan titizlikle kötülükleri takip edip, onların önüne set germeye çalışacağız, diğer taraftan da meramımızı, derdimizi, projelerimizi anlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Özhaseki, "Ankara laf olsun diye gezerek, birtakım popülist politikalarla, karşıtlık üzerine kurulmuş ideolojik takıntılarla idare edilecek bir şehir değil. İki dönemdir aday olan arkadaşımız, Melih Bey karşıtlığı üzerinden bir yerlere gelmiş. Bir tane projesi varsa söylesin." ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki, 31 Mart akşamından sonra 5 yıl boyunca gece gündüz çalışmaya hazır olduklarını belirterek, ahilerden destek istedi.

Daha sonra, Ahilik kültüründe gelenekselleşen Şed Kuşatma Töreni'nin gerçekleştirildiği gecede, Mehmet Özhaseki ve Amber Türkmen'e şed kuşatıldı.

Özhaseki'ye programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen de eşlik etti.

Daha sonra Özhaseki, Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA