Özhaseki: İnançlarımızı Özgürce Yaşama Noktasında 15 Yılda Bir Yere Geldik (2)

MHP'Lİ DURMAZ'LA GÖRÜŞTÜ

AK Partili Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) bir araya geldi. Özhaseki, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin SKM'yi ziyaret edeceğini, MHP'li Durmaz'la bu nedenle bir araya geldiğini ifade etti.

'DEĞİŞİMİ ANLAYABİLİRSEK DURUMUMUZ İYİLEŞİR'

Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Siteler'de Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası'nı ziyaret etti. Siteler'in eski değerini kaybettiğine dikkat çeken Özhaseki, "Başka alanlar açıldı, başka piyasalar çıktı, başka fabrikasyonlar öne çıktı. Birçok etken hepimizin işinin geri gitmesine sebep oldu, bunların farkındayız. Yıllarca kamu yöneticiliği olan bir kardeşiniz olarak şöyle görüyorum; dünyada hızlı bir değişim yaşanıyor, hem çok hızlı hem de çok boyutlu. Değişimi doğru anlayabilirsek durumumuz iyileşir ama anlayamazsak, zamanında yakalayamazsak hepimizin durumu kötüleşir. Siyaset kurumu da mesleklerimiz de ortam da böyle. Bunu anlamamız lazım" dedi.

'İMALATHANELERİ DIŞARI TAŞIMAMIZ LAZIM'

Siteler'in konumunun çok değerli olduğunu belirten Özhaseki, "Burada artık küçük imalathanelerden ziyade tamamının yeni çehreye ihtiyacı var. İmalathaneleri başka yere götürmeliyiz. Daha büyük mekanlar, daha modern ortamlar oluşturmalıyız. Orada artık yeni dizaynlar peşinde koşmalıyız. O büyük mekanlarda daha güzel makinelerle doğru bir imalata geçmeliyiz. 50 metrede üretilecek ürünle 500 metrelik yerde üretilecek ürünler yüzde yüz farklı olur. İmalathaneleri dışarı taşımamız lazım. Arsa bulunacak, yapı yapılacak kolay değil bu, ancak devletin bu konuda kendine has teşvikleri var. Arsa konusunda özellikle küçük sanayi diye geçen yerlerde devlet neredeyse bedavaya yakın arsa veriyor. Biz hazine arsası tespit edip planlama yapacağız, kaç arkadaşımız üretim yapıyorsa müracaatını alıp üye göstereceğiz. Sonra TOKİ ile anlaşacağız, vadeli olarak dükkanlarımız yaptıracağız vadeye bölünmüş olarak devlete yaptırdığımız işyerlerini zaman içinde çalışıp kazanarak borcunu öderiz" diye konuştu.

'BELEDİYEYE DÜŞEN BURADA ALTYAPIYI YAPMAK'

Siteler'de 2 bin 200 binanın olduğunu kaydeden AK Partili Özhaseki, "Bu 2 bin 200 showroom demek. En fazla sanayiye gitse adam 10-20 dükkan görür. 2 bin 200 ayrı çeşit sunan envai çeşit ürünü sergileyen bir ortam. Belediyeye düşen burada altyapıyı yapmak, yeniden çevre düzenlemesini yapmak, otopark yerleri hazırlamak. Gece belli saate kadar da burası açık olacak" şeklinde konuştu.

'VAR OLAN HATTI KULLANALIM'

Raylı sistem ağının da Siteler'e uzanması gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Belediye ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki ihtilafta Kızılay'dan ayrı bir hat çizildiği için Ulaştırma Bakanlığı soğuk bakmış. Kızılay'dan gelen hattın Dışkapı'dan dönüşte kurpu verildiğinde 3-4 kilometrede Siteler'e ulaşılabiliyor. Bu hat üzerinden çalışılıyor. Yeni bir hattın yapılması masraflı olduğu için var olan hattı kullanalım" dedi.

'EĞER GÖZ DİKEN VARSA ONUN GÖZÜNÜ OYACAKSIN'

AK Partili Özhaseki, Altındağ Karapürçek'te düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında belediye başkanlarının 'el emin' sıfatına sahip olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Niye? Peygamberimizin birinci sıfatı 'el emin'dir onun için. Sizin hepinizin rızıklarınızdan keserek ödediğiniz vergilerinizden oluşan bir bütçe var. Bu bütçeyi belediye başkanları kendi canından, malından, namusundan aziz bilecek. Birinci kural bu. Eğer göz diken varsa onun gözünü oyacaksın, onunla kavga edeceksin. Belediye başkanı vatandaşla kavga etmez, Sadece belediyenin, kamunun malını çalmak isteyenlerle kavga eder. Tek kavgası o hırsızlarla olur. O kavga da zaten Allah'ın, kanunun emridir belediye başkanı bunu sizin adınıza yapmak zorundadır. Onun dışında herkesle iyi geçinir, kapısı açık olur."

Kaynak: DHA