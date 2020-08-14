Özhaseki: "Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak gezen, yardım istemeye...
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Özhaseki: "Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak gezen, yardım istemeye...

Özhaseki: "Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak gezen, yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak gezen, yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var" dedi.

14.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:49

Özhaseki: "Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak gezen, yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var"

KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak gezen, yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kayseri'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akdeniz'de yaşanan olayları değerlendiren Özhaseki, "Akdeniz'deki olay hepimizin malumu. Bizim meşru olan haklarımız var. Yapmış olduğumuz anlaşmayı da Birleşmiş Milletler'e gönderdik. Biz orada haklarımızı savunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin peşindeyiz. Bu arada da aslında gücü yetmediği, hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak, gezen yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var. Arada bir siyasetçileri efeleniyorlar, kimse duymasın diye de herhalde sağına soluna bakıyorlar. Güçlerinin de ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Güya alacakları destekle de bizim karşımızda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir şey yapamayacaklarını biz de biliyoruz. Nihayetinde ülkemizin dışında bir tarafta PKK terör örgütüne karşı dehşet bir mücadele veriyoruz, bir taraftan da Doğu Akdeniz de haklı menfaatlerimizi sonuna kadar korumaya da kararlıyız. Bu konuda da zaten Cumhurbaşkanımızın da tavrı belli. Allah'a hamt olsun Türkiye bütün bunları yapabilecek bir güçte. Bakın Türkiye pandemi sürecinde bütün ülke çökmüş, perişan olmuşken biz en başarılı ülkelerin başındayız. 165 ülkeye yardım gönderdik. Pandemi sürecinde açılış üzerine açılış yaptık. Dışarıda da düşmanlara hayatı zehir ettik, Suriye ve Irak dahil. Şimdi de Doğu Akdeniz'de ülkemizin her türlü menfaatlerini korumaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özhaseki, "25 yıldır emek veririz, her zor işinde varız. Omuzlarımız büküldü artık. En son Berna hanım başladı. Son yaptığımız toplantıda 15-16 milyon borç var, tahtası kapanıyor. Parayı bulduk, tahtası açılıyor, transfer yapılır hale getirdik. Arkasından locaları sattık. 'Kombineleri bastırın, şunlara dağıtın, size para temin edilsin' dedik. İleri gelenlere tüm deplasmanları dağıttık. Reklam gideri olarak bazı arkadaşlar neler verebileceklerini söylediler. Bütün bu işler oldu, hala geriye doğru bir tartışma var. 15-20 gün önce dedim ki; 'Önümüze bakalım da bundan sonrası önemli Kayserispor'un' dediğimde ne yazık ki aklı evveller çıkmışlar 'defteri kapat mı diyorsun'? Allah sizi ıslah etsin, sizin zekanız o kadar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bir hesap var, kitap var, rapor var. Onlar da inceleyecekler, bakacaklar. Nihayetinde sonuç neyse adalet tecelli edecek. Burada bizim tavrımız adaletten yanadır. Eğer burada eski yönetim haklıysa itibar suikastına uğratıp da insanlarla uğraşmanın manası yok. Haksızsa adalet hesabını soracak, herkes de onun hesabını verecek. Oraya takılıp kalmanın çok bir faydası yok kimseye demek istedik. Ama bizim ana muhalefet buradan bile iş çıkarmış kendilerine. Bundan sonra o işi de omuzlayıp götüreceğiz. Eğer diyorlarsa ana muhalefet tarafı; 'Kayserispor tarafıyla ilgilenmeyin, bundan sonra biz ilgileniriz, paraları da buluruz, kombineleri de satarız, her zaman para da buluruz emin olun ben çekilmeye razıyım. Fahri başkanlığı kim istiyorsa ona devretmeye razıyım. Yük kaldırıyoruz. Yaptığımız işten de müsterihiz" şeklinde konuştu.

Özhaseki: 'Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde sağda solda ağlak ağlak gezen, yardım istemeye...

Kaynak: İHA

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