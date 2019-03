Özhaseki: "Hangi Hünerin Karşılığında 600 Bin Dolar Alıyorsun?"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a yüklenerek "Hangi hünerin karşılığında 600 bin dolar alıyorsun?" dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhur İttifakı Büyük Polatlı Mitingini gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Eseri olmayanın yerinde yeller eser, temel atarak, açılışlar yaparak, insanların duasını alarak geldim. Kayseri'ye ilk belediye başkanlığına başladığımda belediyenin kasa bomboş, maaş verecek para yok, hizmet hak getire. Kimden devraldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Çok şükür çok uğraştık. Neticesinde altyapı yoktu, alt yapıyı bitirdik. Altyapıyı bitirdik şehrin üst yapısına geçtik. Alt geçitten sosyal tesise aklınıza ne geliyorsa hepsini yaptık. Yaşlılarımız için beş yıldızlı otel gibi huzurevi yaptık. Haftada 80-100 bin ziyaretçisi olan kayak tesisi kurduk. Serbest Bölge kurduk. Orada binlerce kardeşimiz çalışıyor. 700-800 milyon dolarlık ihracat yapılıyor orada. Kızılırmak üzerine baraj yaptım. 70 km deniz geldi. Türkiye'nin UEFA standartlarına uygun ilk stadını yaptık. Düşünün bir tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi var, bir tarihten sonrada biz varız. Bizim hizmetlerimiz var. Polatlı'ya geldik. Ne vaat ediyorsun, diyebilirler. Bizi seçimden sonra kaybolanlarla bir tutmayı aklınızdan geçirmeyin. Ben beş kez belediye başkanlığına girdim. Ne vaat etmişsem hepsini yerine getirdim. Söyleyip de yerine getirmediğim bir tane projem olmamıştır." dedi.

Özhaseki, "Polatlı'nın su sorunu olduğunu biliyoruz. Temelli'den buraya 1 sene içerisinde Ankara'nın şuan kullanmış olduğu Gerede'den gelen suyunu getireceğiz. Suyla ilgili Polatlı'nın hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Maliyet çok yüksek diyorlar. 200 milyon TL'den fazla para gider, diyorlar. Gitsin, su olmayan yerde hayat da olmaz. İkinci sıkıntı köylerin asfalt sıkıntısı. Bununda farkındayız, ucuz olduğu için belediyeler genel soğuk asfalt atıyor. Bir kış geçicince yol bozuluyor. Asfalt sıkıntısını da çözeceğim. Polatlı'ya bir diğer yapacağımız şey millet bahçesi. 380 dönüm civarında alana Millet Bahçesi yapacağız. Göreve gelir gelmez kazmayı vurup çalışmaya başlayacağız. Polatlı'ya bir diğer yapacağımız şey aile yaşam merkezi olacak. Kadınlar ve gençler buradan faydalanacaklar. En kısa zamanda temelini atıp aile yaşam merkezini yapacağız. Çiftçi kardeşlerimiz için kırsal kalkınma diye bir bütçemiz var. Bu bütçeden çiftçi kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayacağız. Birçok yetkimi Mürsel Yıldızkaya'ya devredeceğim. Bir dilekçe için Polatlı'dan kalkıp Ankara merkeze gelmenize gerek kalmayacak. Birçok hizmeti Polatlı Belediyesine devredeceğiz." dedi.

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Özhaseki, "Kardeşlerim bizden başka 4-5 tane daha aday çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayından şimdiye kadar bir kitap gördünüz mü? Altına bir imza atıp da ben şunu yapacağım, dediğini duydunuz mu? Yok, niye yazmıyor? 1'incisi işi bilmiyor 2'ncisi ne yazsa başına bela olacak biliyor. Zamanında Beypazarı'nda 59 proje yazmış, ancak 3 'ünü yapabilmiş, 56'sını her gün kafasına vurmuşlar o yüzden proje yazıp söyleyemiyor. Söylesene kardeşim, diyoruz, söyleyemiyor. İkincisi biz bir ittifak kurduk, bu ittifakımızı her yerde anlatıyoruz, bu ittifakımızın neye dayalı olduğunu ne için kurulduğunu her yerde başımız dik alnımız açık anlatıyoruz. Fakat karşı taraftarda bir ittifak var gözüken iki parti var. İP ve CHP var, hayrını görsünler ama bir de söyleyemedikleri ortak var, utandıkları, sakladıkları bir ortak var. Söylesenize ya onu da niye söylemiyorsunuz? Ondan destek almayı biliyorsunuz onlar zaten çıkıp kendini gösteriyorlar ama siz niye yiğitçe davranmıyorsunuz? Onlar zannediyorlar ki söylerlerse Ankaralılar kızar. Peki, biz anlamayacak mıyız, bizi saf mı zannediyorsunuz? Ortaya atılan sözlerden, kendi konuşmalarından o gizli ortağın da kim olduğunu anladık. Ama şunu herkes bilsin, bakın Bakanlığım döneminde Sur'a gittim, Yüksekova'ya gittim Nusaybin'e gittim, Şırnak ve bütün ilçelerine gittim. Orada lanet olsun o terör örgütünün gerçek ve çirkin yüzünü gördüm. Orada mazlum Kürt kardeşlerimiz var, bir de katiller sürüsü var. O katiller sürüsü gitti, geride kalan kardeşlerimizin hepsinin hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın yanlarında oldum. 30 bine yakın ev yıkılmış 1 sene içerisinde evlerini yaptırdım." diye konuştu.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir hafta kadar önce mecburen lüzumsuz bir polemiğin de konusu olmaya başladık o da şu; CHP'nin adayı iş takibi yaparmış, avukatlığından dolayı ve ihtiralara düşmüş, bir kaç senedir mahkemeler sürüyor. 30 kadar dava var, 9'u kendisine karşı açılmış, içinde sahtekarlık davası var, sahte senet davası var, yüz kızartıcı suçlar var, dolandırıcılık var, var oğlu var. Beni ilgilendirmez, dedim beni hiç ilgilendirmez ne yaparsa yapsın bunu gazeteler yazdı, basın tartışmaya başladı. AK Parti Sözcüsü oturdu, dedi ki; ya arkadaş sen Ankara'ya Büyükşehir Belediyesine madem aday oldun çık bunlara cevap ver, ortada bir sahte senet varmış, sen bu sahte senet için yapılan imzayı takip için gitmişsin mahkemelere ve bu da ispatlanmış doğru mu? Çık buna cevap ver. Sen Ankara Büyükşehir'e adaysan namusluca dürüstçe bunlara cevap ver. Bir gün sonra Beyefendi çıktı, eline iki sayfa bir yazı almış orada hiçbir soruya cevap vermeden orada iki sayfa bülten okudu sonra da "O Haseki var ya" dedi gitti. Gazeteciler dediler ki, bir dakika soru soracağız soru sorma hakkınız yok. Allah Allah niye Haseki'den bahsediyorsun sen? Ben bilmem o işleri 10 yıldır o adamlarla düşüp kalkan sensin, oturup yeyip içen sensin, iş götüren bağlayan sensin. Bölüşümde ihtilaf çıkınca kavga çıkınca bunu da gazeteler yazınca niye Haseki diyorsun ya? Haseki ne bilsin? 2,5-3 ay boyunca biraz önceki söylediğim işi bilmedikleri, projenin olmadığı dışında bir cümle duyan varsa benden söylesinler. Söylemedim zaten tarzım da değil 5 kez belediye de aday oldum asla birisinin şahsıyla uğraşmadım ben ne yapacağımı anlattım sadece, fakat ortada bir gerçeklik var arkadaşlar en son adımı anınca artık ben de bahsediyorum. Hukukçuyum yıllarca siyaset yaptım dosyaları getirttirdim, baktım gördüğüm şu, ortada bir vekaletname yok ortada bir sözleşme de yok, niye vekaletnamen yok? Yok. Niye sözleşme yapmadın? Vergi doğar oradan, diyor. Allah Allah vergi doğar öyle mi, vergi vermez misin sen öyle bir huyun yok mu? Vergi matrahlarına baktık hakikaten ödemeye pek niyeti yok, peki bu sahte senet bu sahte senetle niye iş takibi yaptın? Diyor ki adam getirmişti senedi. Öbür taraftan mahkemede diyor ki şahitler huzurunda imza attı. Önümde şahitler de diyor ki. Valla kolunun içinden mi çıkardı, ne yaptı çok da anlayamadım yani saflığıma geldi, diyor. ya bu senet nedir kardeşim söylesene. 3 sene kriminolojiye gidiyor, jandarmaya gidiyor, adli tıpa gidiyor, emniyete gidiyor senet sahte diye karar çıkıyor. Sahte senetle birisinde 600 bin dolar almak için takibata başlıyor. Adam diyor ki; ya bu senet benim değil, bu imza da benim değil, kesinleşiyor ve mahkeme ceza yazıyor 500 bin lira civarında. Yargıtay'a gidiyor, Yargıtay onuyor. 'Kesin' bizimki sahte senetle iş takibi yapıyor ödememek için de temnih koyduruyor, tedbir almaya çalışıyor. Ama mahkeme kesinleşmiş, çık ya anlat, bunu anlatmıyor. Ne karşılığında hangi hünerin karşılığında 600 bin dolar alıyorsun söyle bunu."

Polatlı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya yaptığı konuşmada, "Sayın başkanım, Polatlı'mız başkentimizin hemen yanı başında 3600 metrekare yüz ölçümünde Ankara'mızın en büyük ilçesidir. Büyük tarımsal potansiyeli, hızla gelişen sanayisi üniversite ve turizm şehri olma yolundaki gayretleri ulaşım imkanları ve en önemlisi çalışkan insanları ile bir cumhuriyet şehridir. Sakarya'dan 95 yıl sonra 15 Temmuz 2016'daki ihanete ve alçaklığa ecdadın izindeki hemşehrilerimiz geçit vermeyerek, devletimizin varlığı milletimizin birliği konusunda tarihi bir görevi tekraren yerine getirmiştir. Bizde bu mübarek topraklara hizmet yolunda 5 yılı geride bırakmış bulunuyoruz. 5 yıl boyunca Polatlı'mızın imkan ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak milletin tek bir kuruşunu heba etmeden büyük bir aşk ile çalıştık. Şahsım ve arkadaşlarım her şeyden önce hemşehrilerimizin gönüllerine ve sevgilerine talip olduk doğumdan ölüme geçen zamanda yanlarında olmayı asla ihmal etmedik. Hızla gelişen Polatlı'mız da farklılıklarımızı zenginliğimiz kabul ederek ayrım yapmadan bütün mahallelerimize haksızlık etmeden eşit bir şekilde çalışmaktan asla şaşmadık. Nerede gözü yaşlı ve boynu büyük varsa ilk önce biz koştuk. Hep birlikte şühedanın izinde bu mübarek toprakları yeniden imar ve inşa ediyoruz. Polatlı'mızı eğitimli, sağlıklı, aydın nesillerin yetiştiği mutlu insanlar şehri ve Anadolu bozkırının parlayan yıldızı yapmakta büyük yol aldık. Sayın Başkanım, burada gururla ifade ediyorum ki 5 yıl önce verdiğimiz vaatlerimizi tek tek hayata geçirdik, bugün Cumhur İttifakımız ile yeniden ve dünden daha güçlü bir şekilde hemşehrilerimizin karşısındayız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de belediye başkanımızın güvenlerine layık olmak için şehrimizi adım adım dolaşıyor ve hemşehrilerimizi kucaklıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak, Polatlı kazanacak, Ankara kazanacaktır. Bugün başı dik ve alnı açık olarak yine göreve tabiiyiz. 2019 ve 2024 yılları arasındaki farkımızı 10 adımda marka şehir olarak belirledik. Cumhur İttifakı paydaşları olarak şehrimizi adım adım dolaşıyor, ilmik ilmik dokuyoruz. 31 Mart akşamı Allah'ın izni ile sandıklar patlayacak, Ankara'ya ilk hayırlı haberleri Polatlı verecek. Sayın Başkanım, müsterih olunuz Ankara'mızın batı kapısı emin ellerde arz ederim." dedi

Mitinge MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, MHP İlçe Başkanı Uğur Güngör, Polatlı Belediye Meclis Üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.

Miting sonrası Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Nevruz ateşi yakıldı, ateş üzerinden atlandı ve demir dövüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA