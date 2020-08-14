Özhaseki: "Güçlü ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz"
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Özhaseki: "Güçlü ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Güçlü bir ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz. Güçlü olursak gemilerimizle uçaklarımızla petrol ararız." dedi.

14.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Güçlü bir ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz. Güçlü olursak gemilerimizle uçaklarımızla petrol ararız." dedi.

Kayseri'de hayırsever iş insanı Recep Mamur tarafından yaptırılan Sahabiye Recep Mamur Camisi'nin açılış töreninde konuşan Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirtti.

Özhaseki, tarihteki misyonundan, dininden dolayı Türkiye'yi istemeyenlerin, bu topraklardan silmeye çalışanların çok olduğuna dikkati çekerek, "ABD'deki 11 Eylül olayından sonra ağzı tatlı İslam ülkesi kalmadı. Hepsi perişan oldu. ya böldüler parçaladılar ya da başlarına kukla, tutma adamlar getirdiler." diye konuştu.

Tarih boyunca Türk milleti üzerinde de çok büyük oyunlar oynandığının altını çizen Özhaseki, "Çukur olaylarında Türkiye'yi bölmek istediler. 15 Temmuz'da bu ülkenin başına büyük bir bela sarmak, kardeş kanı dökmek istediler. Böyle bir coğrafyada güçlü olarak ayakta kalabiliriz. Güçlü olursak PKK bir halt edemez, PKK'yı büyükşehirlerden temizledik. Şimdi sınır ötesinde canlarına okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, ayakta kalabilmesi için güçlü bir ülke olmaktan başka çaresi olmayan Türkiye'nin son yıllarda gücünün dünyanın her yerinde hissedildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güçlü bir ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz. Güçlü olursak gemilerimizle uçaklarımızla petrol ararız. Güçlü olmak için üretim yapmamız gerekiyor. Birliğin olduğu yere, Allah bereket veriyor. Birlik olmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Son bir hafta içerisinde Kayseri için önemli ihaleler yapıldı. Belsin raylı sistem hattının, hava limanının büyütülmesinin ve Hacılar-Erciyes yolunun ihalesi yapıldı. Bunlar birlik ve beraberlikle olur."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise hayırsever Recep Mamur'un okul yaptırmak istediğini, bununla ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu, bunun kanıtının ise kentin dört tarafından yükselen ve hayırseverlerce yaptırılan camiler olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, belediye başkanları, hayırsever iş insanı Recep Mamur ve az sayıda davetli katıldı.

Özhaseki: 'Güçlü ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz'

Kaynak: AA

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