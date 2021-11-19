Özhaseki: "Gençliğin Kalbi 'Yerel Yönetimler Festivali'nde atıyor"

ANKARA (İHA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleştirilen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali' devam ediyor. Festivalde gençlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, stantları ziyaret ederek projeleri inceledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ni ziyaret etti. Festivale katılan belediyelerin stantlarını tek tek gezen Özhaseki, burada gençler ve vatandaşlarla da sohbet etti. Özhaseki, ayrıca, festival alanında şehirlerin geleneksel yemeklerinden ziyaretçilere ikramda da bulundu.

"Bu festivalde gençlik var"

Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada belediyelerin ve gençlerin festivale olan ilgisinin görülmeye değer olduğunu söyledi. Özhaseki, "Gençliğin kalbi burada atıyor. Bu festivalde teknoloji var. Bu festivalde coşku var. Bu festivalde gençlik var. 150 belediyemizin açtığı stantları tek tek ziyaret ederek hem güzel şehirlerimizin güzelliklerini dinledik hem de geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yaptıkları projeleri inceleyerek keyifli bir vakit geçirdik" dedi.

"Belediyecilik AK Partinin işi"

Özhaseki, Ankara'da ilk defa yapılan müthiş bir festivalde olduklarını kaydederek, "Burada bir taraftan gençliğimize sahip çıkıp onların eğitilmesi, doğru alanlarda keyifli işler yapmalarını sağlayacak ortamları; bir taraftan da AK Parti olarak bu alanlarda yaptığımız faaliyetleri göstermek istiyoruz. Burada stant açan her bir belediyemiz birbirinden başarılı işler yapıyor. Zaten belediyecilik AK Partinin işi. Hiç kimse buna bir şey söyleyemez. Çünkü başka partilerin yaptıklarını görüyoruz. Ankara'da İstanbul'da bile algıdan başka bir şey yok. Ajanslara milyonlarca dolar veriyorlar. Bolca da havada yalanlar uçuşuyor. Yaptıkları bir tek eser de görmüyoruz. Ama burada stantları gezin AK Partili Belediyelerin her tarafı faaliyet ve hizmet dolu. O yüzden de arkadaşlarımızla iftihar ediyoruz. Başkanlarımızı da tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki 'Yerel Yönetimler Festivali'nin 21 Kasım Pazar gününe kadar açık olacağını hatırlatarak, tüm gençleri ve vatandaşları düzenlenecek olan konserlere, söyleşilere, yarışmalara ve daha birçok etkinliğe davet etti. - ANKARA