Özhaseki: "(Fetö) Bunlarda Din İman Olmadığı Gibi İnsanlık da Yokmuş"
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi ve tokalaşması Kur'an-ı Kerim tilave AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'nin konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet...
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi ve tokalaşması
Kur'an-ı Kerim tilave
AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'nin konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mamak Çorumlular Derneğinde partililerle bir araya geldi.
Kaynak: AA