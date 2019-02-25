Özhaseki Esnafla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Esnaf arkadaşlarımızın, tüccarlarımızın hangi sıkıntılar içerisinde işlerini idame ettirdiklerini bilenlerden birisiyim."

Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) binasında esnafla bir araya gelen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, esnafın toplumun en temel dinamiklerinin başında geldiğini söyledi.

Esnaf bir aileye mensup olduğunu anlatan Özhaseki, "Okuldan geldiğimizde annemiz önlüğümüzü çıkarır, karnımızı doyurur babamızın dükkanına gönderirdi. Lise hayatı ve üniversite hayatı hep babamızın dükkanında geçti, esnaflık kültürüyle büyüdük. Esnaflık kültürünün temelinde de zaten o ahiliğin vermiş olduğu temel prensipler, o ahlak anlayışı, onları görerek büyüdük. Esnaf arkadaşlarımızın, tüccarlarımızın hangi sıkıntılar içerisinde işlerini idame ettirdiklerini bilenlerden birisiyim." diye konuştu.

Özhaseki, esnafın işlerini sürdürebilmesi için ortam hazırlamanın, yol göstermenin ve onların işlerini açacak önemli tedbirleri alma görevinin yerel yönetimlerde olduğunu kaydetti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Cumhur İttifakı olarak 25 ilçede ve büyükşehirde Ankara'nın gelecek yıllarına damga vuracak çalışmaların hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Rüzgarlı Sokak'ın Ankara'daki ticaretin nabzının attığı sembolik mekanlardan biri olduğunu ifade eden Şahin, "Esnafımız ve ticaret erbabımız mutluysa, huzurluysa ve işleri yolundaysa toplumumuzun huzuru, refahı ve sükunu yerinde olur." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Rüzgarlı Sokak esnafını ziyaret etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, TİMKODER Başkanı Tekin Yetiş de katıldı.

Kaynak: AA