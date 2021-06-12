Özhaseki'den TÜFAD'a ziyaret
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Özhaseki'den TÜFAD'a ziyaret

Özhaseki'den TÜFAD'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Özhaseki, geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Osman Yozgat'a başarılar diledi. Bir süre Yozgat ile görüşen Özhaseki, daha sonra TÜFAD'ın tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Özhaseki'ye eşlik etti. - KAYSERİ

Özhaseki'den TÜFAD'a ziyaret
Özhaseki'den TÜFAD'a ziyaret
Özhaseki'den TÜFAD'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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