Özhaseki'den Öğrencilere Otobüste Yüzde 50 İndirim Vaadi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da okuyan öğrencilere otobüs fiyatlarında yüzde 50 indirim vaadinde bulundu. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, hazırladığı projelerle Ankara'nın ekonomik ve kültürel anlamda dünya başkentleri arasına gireceğinin altını her platformda çiziyor. Gençlere ve öğrencilere de ayrı önem veren Özhaseki, belediye başkanı seçilmesi durumunda Ankara'da okuyan öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı. Gençler arasında büyük heyecanla karşılanan bu vaadin yanı sıra Özhaseki'nin projeleri arasında üç Ç ve uyanık kütüphaneler projeleri de büyük bir heyecanla karşılandı. Bu projeyle öğrencilerin istedikleri saatte gidip ders çalışabilecekleri kütüphaneler yapacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Bunların yerini tespit ettik. İlk etapta yapacağımız 10 tane kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak" dedi.

ÇAY, ÇORBA, ÇAMAŞIR MODELİ

Sosyal projeleri kapsamında öğrencilere ve gençlere yönelik bir diğer projenin de 3Ç modeli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Çay, çorba, çamaşır. Okul bölgelerinde özellikle de girişlerde çocukların okula geldiğinde bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıktığında tertemiz alıp götürebileceği bir ortam. Bu da iş başına geldikten sonra birinci yılda uygulayacağımız çok ciddi bir iş" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA