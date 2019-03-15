Özhaseki'den "Makam Araçlarını Satışa Çıkaracağım" Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanı olduğum dönemde 100 küsür makam aracı vardı. İlk geldiğimde 'Bunları satacağım' dedim. Tüm itirazlara rağmen hepsini satışa çıkardım. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de makam araçları var, aynısını yapacağım, satışa çıkaracağım." dedi.

AŞTİ esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Özhaseki, yaptığı konuşmada, AŞTİ'nin taşınacağı iddiasına ilişkin, "AŞTİ'nin yerinin değiştirilmesi mümkün değil ve yerinde kalacak." ifadesini kullandı.

AŞTİ'deki sorunların giderileceğini belirten Özhaseki, "Zaman içinde bina yıpranır, ısıtma sistemlerinde sorun olur. Bu durumda yenilenme olabilir. Bunlar için gereken yapılır. Burada ısıtma ve soğutmaya harcanan para büyük. Bunu da elden geçirip rahat hale getireceğiz ancak AŞTİ'nin yeri değişmeyecek. Bu, akla uygun değil." diye konuştu.

Özhaseki, AŞTİ esnafını ziyaretinin ardından Ankara Eczacı Odasındaki programa katıldı.

Şehirlerin ömrünün devletlerin ömründen de eski olduğunu belirten Özhaseki, "Belediyeler sadece su, yol hizmetleri yapan birimler olarak görülmemeli. Bir noktada şehirler canlı organizmalar. Şehirlerin de bir ruhu var. Şehirler değişimi yakalayarak geleceğe hazırlanmak istiyor. Mesela tarihte 12 bin yıllık şehir olarak Şanlıurfa, Göbeklitepe'deki kazılardan dolayı şu an tescillenmiş bir noktadadır ama şu an 10 bin yıllık bir devlet yok ancak şehirlerin ömrü çok uzun." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, şehirlerin geleceğinin yöneticilerin ufukları ile doğru orantılı olduğunu, böyle yöneticilerin bulunduğu şehirlerde geleceğin açık olduğunu vurguladı.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Kör bir şoförün kullandığı otobüste bulunmak mı, bedii idrakten mahrum bir belediye reisinin yönettiği şehirde yaşamak mı daha tehlikelidir.' diye sorsanız, 'İkincisi daha tehlikelidir.' derim." sözlerini hatırlatan Özhaseki, "Mimari ve estetiği bilmeyen birisinin başkan olduğu bir şehirde yaşamak istemem." dedi.

Özhaseki, şehirlerde istişare ile oluşacak "biz kültürü"nü ve şeffaflığı hakim kılmak istediğini söyledi.

Seçildiği takdirde tüm makam araçlarını satışa çıkaracağını ve kaldıracağını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı olduğum dönemde 100 küsür makam aracı vardı. İlk geldiğimde 'Bunları satacağım.' dedim. İlk tepki belediyenin müdürleri, başkan yardımcılarından geldi. Tüm itirazlara rağmen hepsini satışa çıkardım. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de makam araçları var, aynısını yapacağım, satışa çıkaracağım."

Ankara'yı "üstü tül ile örtülmüş hazine"ye benzeten Özhaseki, başkentin kültür-sanat, ticaret ve spor alanlarında hak ettiği yeri alması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"Belediye başkanları sadece şehrin altyapısını değil, sosyal dokusunu da değiştirirler." diyen Özhaseki, şunları ifade etti:

"İnşaat yoğun bir çalışma yerine sosyal çalışmalara ayrı önem verdik. Ankara'da çok güzel eserler var. 72 tane müze var. Saraçoğlu Mahallesi'ni kültür sanat merkezi yapacağım. Oradaki binaların her birini restore edip, her birini bir sanat dalına tahsis edip, herkesin uğrayacağı keyifli bir mekan haline getireceğim. Parklarda kendi halinde amatör müzik yapan gençlerin zabıtalar tarafından toplanmasına anlam veremiyorum. Bizim gençlerin müzik yapmasına öncülük etmemiz lazım."

Eczacıların sorunlarını da dinleyen Özhaseki, kızının eczacı olduğunu hatırlatarak, sorunlarını iyi bildiğini, eczacıların belediye hizmetleri içinde bulunan sorunlarını da çözeceğini anlattı.

Programa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

Kaynak: AA