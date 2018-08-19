Özhaseki'den Kurban Bayramı Mesajı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bayramların sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığı günler olduğunu belirtti.

Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kurbanın Allah'a yaklaşmak için bir vesile olduğunu vurguladı.

Allah'a yakınlaşmaktan doğan sevincin tezahürü olarak bayram yapıldığını anlatan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığı günlerdir. Bayramlar sayesinde kırgınlıklar unutulur, dostluklar pekiştirilir. Düşkünlerin elinden tutulur, yetim ve öksüzler sevindirilir. Yardıma ihtiyaç duyanların da bayram yapabilmesine imkan sağlanır. Bayramların en önemli özelliklerinden birisi de kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturmaktır. Ülkemiz üzerinde son günlerde oynanan oyunlar, birlik ve beraberlik sayesinde bozuldu. Türk milleti, 15 Temmuz'da nasıl kenetlendiyse, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı ekonomik yaptırımlar karşısında da o denli sağlam bir duruş sergiledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve halkımızın inançlı kararlılığı, ekonomik terörizm karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Tüm dünyanın huzur içerisinde geçireceği bayramlara ulaşmak temennisiyle Kurban Bayramı'nın şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim."