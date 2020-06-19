Özhaseki'den Hacılar projelerine tam not
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Özhaseki'den Hacılar projelerine tam not

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Hacılar'ı ziyaret ederek Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan ilçede yapılan projeler hakkında brifing aldı.

Özhaseki'den Hacılar projelerine tam not
19.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:37

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Hacılar'ı ziyaret ederek Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan ilçede yapılan projeler hakkında brifing aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile birlikte Hacılar'a gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ilk olarak ilçeye modern bir görünüm kazandıran Kentsel Dönüşüm Proje alanını gezdi. Daha sonra Hacılar Belediyesi'ni ziyaret eden Özhaseki, burada Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan ilçede yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında geniş kapsamlı bir brifing aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ve Hacılar'ın kendileri için en güzide en çok sevdikleri ilçelerden birisi ve İlçenin Türkiye'ye de örnek bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Birkaç aydır zaten özellikle bu salgın sürecinde belediyelerimizi tek tek gidip ziyaret edip projelerine bakıyoruz. Yaptıkları faaliyetleri inceliyoruz. Sonra Büyükşehir Belediyemize düşen bir şey varsa değerli başkanım onları not alıyor ekibiyle birlikte. Bende Ankara tarafında yapılacak bir program varsa onları bire bir takip etmeye gayret ediyorum. Bugün sıra Hacılar Belediyesi'ndeydi. Hacılar bizim en güzide en çok sevdiğimiz ilçelerimizden birisi. En nadide ilçelerimizden birisi. Türkiye'ye de örnek bir yapısı var. Ürettikleriyle, yaptıklarıyla, çalışmalarıyla çok becerikli olan insanların ve hemşehrilerimizin, aynı zamanda da milli ve manevi değerlere bağlı kardeşlerimizin yaşadığı adeta kale gibi bir yer burası. Hacılar'a ilk günden beri hizmet etmeye devam ediyoruz. Ama ne kadar hizmet etsek az diye de bir anlayış var bizde. Zaten yıllardır gerek bakanlığım döneminde gerekse Ankara'da Hacılar'ın eski yıpranmış belki de yıkılmak üzere olan eski evler bölgesinde başlattığımız kentsel dönüşümün son halini görmek için bugün beraber gittik. Gördük çokta sevindik. Hemşehrilerimiz güzel pırıl pırıl evlerine oturmuşlar. O evlerin yapımı devam edecek. Onun nasıl devam edeceği hususunu tartıştık. Sonra Hacılar girişinde eskiden yapmış olduğumuz parkın yenilenmesi, o meydanın yenilenmesini sağ olsun değerli Başkanım yeniden projelendirecek. Bir daha gözden geçirecek. Ama Hacılar'ın bir ayrı önemi daha var. Oda Erciyes'in giriş kapılarından birisinin burada olması. En güzel tesislerinin buradan geçirilerek gidiliyor olması. Bundan da istifade etmek lazım. Haliyle gerek Hacılarımızda satılan gerek ticari gerekse yöresel ürünlerin pazarlanabilmesi açısından da girişteki daha önce yıkımı gerçekleştirilen bölgenin yeniden yapılması söz konusu. Orada bir proje geliştiriliyor. İnşallah bu geliştiği zamanda Erciyes'e çıkan herkes burada bir duracaktır, bir soluklanacaktır. Alışverişini yapacaktır. Hacıların kendine has o ticareti gelişecektir diye düşünüyoruz. Burada iyi bir çalışkan Belediye Başkan'ı arkadaşımız var. Gencecik bir arkadaşımız. Baştan sona bütün projeleri de takip ediyor. Nihayetinde abiliğini de Memduh Başkanım yapıyor. Bizlere düşeni de hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Allah bu birlikteliğimizi bozdurmasın. Güzel işleri yapmayı hepimize nasip etsin. Hacılarımıza hizmet etmeyi Hacılarımızdaki güzel insanların duasını almayı hepimize nasip etsin diye bende temenni de bulunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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