Özhaseki'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e ziyaret
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Özhaseki'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Özhaseki'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e ziyaret
17.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yerel yönetimlerin ortaklaşa yapabilecekleri projeler masaya yatırıldı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, milli enerji konusunda yerel yönetimlerin daha fazla desteklenmesi yönünde destek istedi.

Aynı zamanda Kayseri Milletvekili olan Özhaseki, memleketi ile ilgili belediyelerin taleplerini de Bakan Dönmez'e iletti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaptığı açıklamada belediyelerin projelerini Ankara'da bizzat takip ettiğini belirten Özhaseki, "Kayseri benim şehrim. Belediye başkanlarımızın özverili çalışmalarıyla Kayserimiz her geçen gün daha da gelişiyor, güzelleşiyor. Bizim de şehrimiz için Ankara'da üstümüze ne düşüyorsa elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ise Kayseri'yi sevdiğini ve Kayseri için ne gerekiyorsa Bakanlık olarak yapabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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