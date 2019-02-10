Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Duyanların morali bozulsun. Ülkücü kardeşlerimizle kurduğumuz birlik pazara kadar değil, kıyamete kadar devam edecek." dedi.

Özhaseki, Büyük Kızılcahamam ve Çamlıdereliler Buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teröre karşı sürdürdüğü mücadeleye değinerek terör örgütlerini destekleyen odakların aynı olduğunu ve Türkiye'nin bölünmesi için uğraş verdiklerini söyledi.

Terörle mücadele sürecinde tüm partilerden destek beklediklerini de ifade eden Özhaseki, "15 Temmuz gecesi gidip partilerin ışıklarını yakan ve orada oturup 'Ben seçilmiş meşru hükümetin yanındayım' diyen tek lider vardı, o da Devlet Bahçeli'ydi. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişimini "tiyatro" olarak nitelendirilmesine tepki göstererek şöyle devam etti:

"İhtilal olursa ben tankın üzerine çıkarım diyenler, havalimanına indiler ki karşılarında tanklar var. Tankın sahipleriyle pazarlığa girdiler ve aralardan sıvışarak bir evde sıcacık kahvesini içmeye devam ettiler. Daha sonra da onların sözcülüğüne soyunarak ihtilal gecesini tiyatro diye aşağılamaya kalktılar. 250 kardeşimiz şehit, 2 bin 200 kardeşimiz gazi olmuş. Ama gelin görün ki tiyatro diyebilecek hale geldiler."

Cumhur İttifakı vurgusu

Türkiye'nin son birkaç yıl içerisinde beka sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özhaseki, Türkiye'nin güney sınırında kurulması planlanan terör devletine karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Özhaseki, seçim sürecinde ve sonrasında da Cumhur İttifakı'ndaki partilerin bağlılığının devam edeceğini belirterek "Duyanların morali bozulsun. Bizim ülkücü kardeşlerimizle kurduğumuz birlik pazara kadar değil kıyamete kadar devam edecek." dedi.

"Ankara için yapacaklarımızı yazdık, altına da imzamızı attık"

Belediye başkanlığı görevinde 21 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Özhaseki, "Ankara için yapacaklarımızı yazdık, altına da imzamızı attık. Ama ne yazık ki karşı tarafta 10 yıldır aday olduğunu söyleyen arkadaşımızın bir tek satır taahhüdünü bile görmedim." değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki, başkent için planladıkları projelere de değinerek şunları kaydetti:

"Raylı sistem diyorsam, nereden başlayıp nerede biteceğini bilen birisiyim. Zaten kilometrelerce yaptırdım. Elmadağ'da kayak merkezinden bahsediyorsam Türkiye'deki en büyük kayak merkezini yaptırmış bir kardeşinizim. Baraj diyorsam Yamula'ya 70 kilometre su tutmuş ve devletin cebinden bir lira harcamamış bir kardeşinizim. Ancak sol zihniyet Kocaeli'de iş başına gelerek Yuvacık Barajı'nı yaptı. Bu fakir kardeşinizin yaptırdığı barajın dörtte biri büyüklüğünde ve 3,5 milyar dolar devleti borçlandırdılar."

Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ise Yenimahalle'ye hizmet etmek için aday olduğunu ve sokakları arşınlamaya başladığını aktardı.

Tiryaki, Altındağ'a yaptığı hizmetlerin daha fazlasını Yenimahalle'ye yapmaya hazır olduğu anlatarak "Biz bu seçimi büyük farkla kazanacağımızı düşünüyoruz. Çok yakın bir zaman diliminde, bugünkü Yenimahalle belediye yönetiminin ve CHP'nin nasıl sahalardan çekildiğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA