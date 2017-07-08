Özhaseki: "Darbe Girişimi, Milletin Geleceğine, Bekasına Kastetme Hareketiydi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "FETÖ darbe girişimi, bayrağımızın hür şekilde dalgalanmasını, ezanlarımızın okunmasını engellemeye yönelikti. Bizim bildiğimiz, askerlerin yaptığı klasik darbe denemesi değildi. Bu girişim, milletin geleceğine, bekasına kastetme hareketiydi. Allah korusun, girişim başarılı olsaydı iç savaş çıkmış, ülke bölünmüştü ve bu bayrak böyle dalgalanamazdı." dedi.



Özhaseki, Yeşilhisar ilçesindeki toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin son bir yılda yaşadıklarının cumhuriyet tarihi boyunca yaşadıkları olaylara bedel olduğunu söyledi.



Türkiye'nin özellik 4 konuya son bir yılda çok büyük enerji harcadığına dikkati çeken Özhaseki, "Cumhuriyet tarihi boyunca böyle belalarla karşı karşıya kalmamıştık. Birincisi, kadim tarihimiz boyunca karşılaşmadığımız ihanet olan FETÖ belası. FETÖ darbe girişimi, bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını, ezanlarımızın okunmasını engellemeye yönelikti. Bizim bildiğimiz, askerlerin yaptığı klasik darbe denemesi değildi. Bu girişim, milletin geleceğine, bekasına kastetme hareketiydi. Allah korusun, girişim başarılı olsaydı iç savaş çıkmış, ülke bölünmüştü ve bu bayrak böyle dalgalanamazdı. Bu girişim sadece bizim milletimize değil, bütün mazlum milletlere yönelikti." diye konuştu.



Özhaseki, ikinci önemli konunun PKK olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"40 yıldır bu devlette bölücülük yapanlar, en son çukurlar kazdı, paçavralarını bayrak diye çekerek öz yönetim ilan etti. Şükürler olsun, 10 bine yakın terörist grubu, kazdıkları çukurlara gömdük. Şimdi bütün o şehirlerde güvenlik sağlandı, dağlar temizlendi. Şimdi oralarda zulüm ettikleri Kürt halkının yaralarını sarmaya, evlerini yapmaya çalışıyoruz. O insanları devlete ısındırıyoruz, kardeşlik duygularını tesis ediyoruz. Üçüncü konu da sınırımızın dibindeki güvenlik sorunu. Ordumuz sınır dışına çıktı, güvenliğimizi sağladı. Son olarak dördüncü konu ise Batılı ülkeler, Türkiye'yi ekonomik olarak boğma hareketine girdi. Ekonomimiz çöksün istediler. Kredi kuruluşları notlarımızı düşürdü. İş adamlarının ülkeye gelmesini, 'Türkiye'de terör var.' diyerek engellemeye çalıştılar. Türkiye'yi ekonomik olarak bunaltıp çökertmeye çalıştılar ama şükürler olsun, güçlü bir liderimiz var, çok çalışan bir başbakanımız var.



Uyum içinde sabahlara kadar çalışan bir bakanlar kurulumuz var. Bütün belalardan kurtulduk, şimdi de ekonomik olarak büyümeye çalışıyoruz. Son çeyrekte yüzde 4 büyüdük. Bu rakamlarla Avrupa'da bir, dünyada ise 3. sıradayız. Bu büyüme devam edecek."



Konuşmaların ardından Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, Özhaseki'ye hediye verdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, açılışı yapılan tesislerde incelemelerde bulundu.



Yeşilhisar Kayısı Festival alanını da gezen Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti, kayısı yedi.