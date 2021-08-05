Özhaseki: Cumhur İttifakı belediyelerinin ortak özelliği ve amacı, halkına hizmet etmek

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de 1389 belediyenin 1038'inin Cumhur İttifakı'na ait olduğunu belirterek, "803 belediye AK Parti, 235 belediye de Milliyetçi Hareket Partili. Yani belediyelerde bile yüzde 65-70 neredeyse Cumhur İttifakı tarafından idare ediliyor.