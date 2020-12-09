Özhaseki: "Covid-19 sürecini elhamdülillah atlattık"
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Özhaseki: "Covid-19 sürecini elhamdülillah atlattık"

09.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:25
Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Covid-19 sürecini elhamdülillah atlattık. Şimdi vakit kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam etme vaktidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Covid-19 sürecini elhamdülillah atlattık. Şimdi vakit kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam etme vaktidir. Gayret bizden, tevfik Allah'tan" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda doktorların kontrolünde tedavi sürecinin evde geçirdiğini duyurmuştu. Özhaseki sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 sürecini elhamdülillah atlattık. Süreç içerisinde geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Konforlu ve yeni nesil sağlık hizmetini herkese ulaştıran Şehir Hastanelerimizin ülkemiz ve vatandaşlarımız için ne büyük şans olduğunu tecrübe ederek görmüş olduk. Hastanelerimizde canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımıza da bir kere daha minnettarlığımı ifade ediyorum. Allah onların yardımcısı olsun, hastalarımıza acil şifalar versin. Şimdi vakit kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam etme vaktidir. Gayret bizden, tevfik Allah'tan" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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