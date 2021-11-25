Özhaseki: "Bu güzel coğrafyanın her bir köşesinde tarihi eser var"

Sokak sağlıklaştırma kapsamında Türkiye genelinde yapılan çalışmaların en büyüğü Afyonkarahisar'da hayata geçirilirken, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki kentteki sokak sağlıklaştırma alanının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Özhaseki, "Bu güzel coğrafyanın her bir köşesinde ya ölümsüz bir anı var veyahut tarihi bir eser var" dedi.

Kentsel sit alanı içerisinde kalan mahallelerde tarihi dokuya uygun olarak yapılan sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarının 2. etabı tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sokak sağlıklaştırma alanının açılışını Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte yaptı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, "Sayın Bakanım biz Afyonkarahisar'a gizemli şehir diyoruz. Kale'mizin eteklerinde tarihi konaklarımızın canlandığı bu proje bizim için çok değerli. Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman kendisiyle telefonla görüşsek, ya konağın etrafında yada bir esnafımızın yanında. Özellikle muhtarlarımızla birlikte çok farklı bir sinerji oluştu. Sağolsun burayı bambaşka bir hale getirdi. Burası bizim için koca ve özel bir alan. Tam Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi hizmet noktasında Belediye Başkanımızla el ele verdik. Sizin de desteklerinizle Afyonkarahisar'ı uçuracağız" dedi.

"Tarihi mirasa sahip çıkmak büyük önem taşıyor"

Programda konuşan Özhaseki ise emeği geçenlere teşekkür etti. Özhaseki, "Bu güzel coğrafyanın her bir köşesinde ya ölümsüz bir anı var veyahut tarihi bir eser var. Üzerinde yaşadığımız bu coğrafya adeta bir açık hava müzesi gibi. Geçmişten bizlere miras bırakılan eserlere sahip çıkmak onların yok olup gitmesine izin verememek onları yaşatmak onların içerisine fonksiyon yükleyip, yaşanır halde tutmak hem insan yaşaması nefes alıp vermesi hem ticaretin yapılarak canlı olması bir taraftan bu gelenekleri sürdürmek açısından önemli. Bir taraftan da turizm açısından müthiş bir faydası var. Böyle geniş bir kültüre sahip şehirde kendi geçmişimize ait değerleri açığa çıkarmak onların üstüne fonksiyon yükleyip yaşatmak birazda sizlere düşüyor. Şehirlerin gelecekleri o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır" dedi.

Özhaseki daha sonra sokak sağlıklaştırması tamamlanan tarihi evlerin açılışını gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR