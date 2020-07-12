Özhaseki: "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özhaseki: "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltuk ve masaların haczedilmesine ilişkin, "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya...

Özhaseki:
12.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:08

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltuk ve masaların haczedilmesine ilişkin, "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur. Böyle devasa bir geliri olan belediyeyi yönetememek, makam odasına kadar haczettirmek gerçekten büyük bir maharet ister" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, altyapı şirketine olan borcun ödenmemesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltuk ve masaların haczedilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi belediyecilik zahmetli iştir. Vatandaşa hizmet etmeyi dert edinen insanların işidir. 2014 yılında Seyhan Belediyesini 30 milyon TL fazla para ile devralan mevcut CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 140 milyon TL borçla bırakmıştı. Bugün ise 2019'da 2 milyar TL geliri olan Adana'yı yönetememiş, makam odasının haczi ile gündeme gelmiştir. Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur. Böyle devasa bir geliri olan belediyeyi yönetememek, makam odasına kadar haczettirmek gerçekten büyük bir maharet ister. Mağduriyet edebiyatının arkasına sakladıkları iş bilmezliklerini bizler çok net görüyoruz. Milletimizin de gördüğünden kimsenin şüphesi olmasın. Belediyecilik algı oyunlarıyla prim yapma yeri değil, hizmet etme yeridir. Milletin aklıyla dalga geçmeye kalkanlar, sandıkta milletin tokadını mutlaka yiyeceklerdir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Yılmaz Tunç Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Cem Davran Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Podolski Ali Palabıyık Mete Kalkavan Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Tunceli Antalya
Şu an buradasınız: Özhaseki: "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 10:09:43. #1.15#
title