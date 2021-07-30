ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ

ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Sivas Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve 343 milyon liralık 13 tesisin temel atma programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Sivas Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve 343 milyon liralık 13 tesisin temel atma programına katıldı. Programa ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çevre illerden gelen belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Özhaseki AK Parti'nin yaptığı projeleri muhalefetin istemediğini ve takıntılı ifadelerle eleştiri yaptıklarını belirterek, Biz bunlara bakmayacağız. Kulağımızı tıkayıp doğru bildiğimiz işi yapacağız. Tabi ki muhalefet konuşacak, bildiğini söyleyecek ve eleştirecek. Eğer söylediklerinde doğrular varsa bunları alıp ders çıkarmak bizim birinci işimizdir. Eğer değilse takıntılı bir ifadeyle 'ne yaparsanız kötü' diye eleştirirlerse, her şeye karşı bir mantıkla devam ediyorlarsa on paraya bile almayacaksınız, ciddiye bile almayıp doğru bildiğinizi yapacaksınız. Allah hizmet edenlerden, güzel iş yapanlardan, taş üstüne taş koyanlardan razı olsun. Biz de gece gündüz demeden koşturup gayret ediyoruz. Bugün de bu ülkenin tehditlerine karşı Cumhur İttifakı olarak ayakta dimdik durarak düşman çatlatıyoruz. Bu konuda hizmet etmeye de devam ediyoruz dedi.

ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Reynmen Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Muslera Burak Elmas Roger Schmidt Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÖZHASEKİ BİR PROVOKASYON VAR GİBİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:55:53. #1.14#

title