Özhaseki, "Berna hanıma duacıyım"
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Özhaseki, "Berna hanıma duacıyım"

Özhaseki, 'Berna hanıma duacıyım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kendi özel işlerini ihmal edip kulüp ile ilgilendiğini belirterek, "Allah korusun kendi işini tehlikeye düşüren ve cebinden para harcayan bir başkan görmedim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kendi özel işlerini ihmal edip kulüp ile ilgilendiğini belirterek, "Allah korusun kendi işini tehlikeye düşüren ve cebinden para harcayan bir başkan görmedim" dedi.

"Kayserispor, hepimizin bir yürek sızısı mı diyelim bilmiyorum. Hükümet bütçesi ile olsa işi çözeceğiz. Belediye bütçesi verilebilse, 'şuraya yardım et' diyeceğiz. Ancak iş adamlarının bütçesi ile ayakta kalabilecek bir şey veya orada kalıcı işi bilen arkadaşlar iş başında olduğunda genç oyuncuları alarak veya satarak gelir elde ederek devam ettirebilecekleri bir durum" diyen Özhaseki, "Bunu son bir iki yıla kadar çok iyi yaptı Kayserispor. Allah sağlık sıhhat versin Recep Mamur başkanlığında herhalde 10 yıl kadar dışarıya çıkarak kimseden para istemedik, dilenmedik. Yalvarıp ne olur para verin demedik. Güzel işler yapıldı ligde de tutundu takım. İki yıldır bir sıkıntı var ve şu anda Berna hanım elinden geleni yapıyor" ifadesinde bulundu.

Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna İlter ile ilgili olarak, "Ben bu kadar cebinden para veren, kendi özel işlerini bile ihmal edip Allah korusun kendi işini tehlikeye düşüren bir başkan görmedim. Ben duacıyım bunlar benim samimi duygularım" değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor'un Ziraat Bankası'ndaki paraları ile ilgili olarak ise Özhaseki, "En büyük sıkıntıları, Ziraat Bankası yapılandırmasından gelen paralara Ziraat Bankası el koyuyor. Pazartesi günü randevu aldık. Berna hanımı davet ettiler. İstanbul'da konuşacaklar. Buradan hayırlı bir sonuç çıkarsa rahatlama olacak. Onun eli rahatlayınca daha rahat transfer yapacaktır. Bu iş para oyunu. Bunların altından kalkmaya hep beraber gayret ediyoruz. Ümit ederim ki geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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