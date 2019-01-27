Özhaseki: Belediyeler Üzerinden Oyun Oynayanlar Var (2)

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti. Daha fazla belediye kazanmak için 'cumhur ittifakı'nı kurmadıklarını kaydeden Özhaseki, "Değerli Yaşar Yıldırım kardeşimle biz 40 yıl kadar önce Ankara'nın sokaklarında aynı dava için aynı yüreğimiz çarparak, sokaklarda koşmuş insanlarız. Ankara'nın sokaklarına afişler yapıştırmış insanlarız. Okullardan atılıp, o medreseleri, Yusufiye'leri görmüş insanlarız. Allah bir daha o kötü günleri göstermesin; ancak iş başa düşerse hazırız. Nereye deniyorsa koşarız, elimizden geleni de yaparız" diye konuştu.

'TEVAZU SAHİBİ OLACAĞIZ'

Seçildiği takdirde 5 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışacağını vurgulayan AK Parti'li Özhaseki, "Sizin emanetinize yan bakanların gözünü oyarak, hizmet edeceğiz. Bir taraftan şeytan taşlayacağız bir taraftan hizmet edeceğiz. Orada sizin verdiğiniz küçük bir bütçe var, o bütçeye kimseye yan baktırmayacağız. Orada asla bir delik olmayacak. Şeffaf bir yönetimle tüm Türkiye'ye iyi belediyeciliğin, ak belediyeciliğin ne olduğunu göstereceğiz. Tevazu sahibi olacağız. Kötüler karşısında dimdik duracağız, onlarla savaşacağız; ama iyi insanlar karşısında iki büklüm olacağız. Fakir fukaranın karşısında iki büklüm olacağız. Mağdurun, mazlumun yanında olacağız" dedi.

Kaynak: DHA