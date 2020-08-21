Özhaseki, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Özhaseki, yerel seçimlerden bu yana 1,5 yıl geçtiğini hatırlattı.

Belediye başkanlarının büyük bir gayret ve özveri ile çalıştıklarını belirten Özhaseki, anketler yaptırdıklarını, vatandaşların belediye başkanını sevdiğini, güvendiğini ve başarılı bulduğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Aslında iyi niyetli belediye başkanıyla kötü niyetlileri resmen açığa çıkardı. Bizim belediye başkanlarımız, 794 kişiyiz, şu anda zat-ı devletlerinizin verdiği talimatla valilerimizle, kaymakamlarımızla kol kola girdiler. Gece gündüz demeden, her bir köşede kim varsa yardım edilmesi icabeden herkese ulaşmaya çalıştılar. Kimi amcanın çiftini sürdüler, kimi teyzenin bulaşıklarını yıkadılar, birebir bildiğim için söylüyorum, yardım paketleri ulaştırdılar, çocuklara oyuncaklar dağıttılar. Devletin bir parçası olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Ama üzülerek de söylüyoruz ki kimisi de tam tersine bir algı ile uğraştılar, bazı belediye başkanları devletten bağımsızmış gibi ayrı baş çektiler."

Kaynak: AA