Özhaseki, Bakanlar Gül ve Pakdemirli ile Kayseri'yi görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özhaseki, Bakanlar Gül ve Pakdemirli ile Kayseri'yi görüştü

Özhaseki, Bakanlar Gül ve Pakdemirli ile Kayseri'yi görüştü
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri ile ilgili konularda görüşmek üzere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri ile ilgili konularda görüşmek üzere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Bu ziyaretin ardından Kayseri ziraat odası başkanlarının ve çiftçilerin taleplerini dinleyen Özhaseki, ziraat odası başkanlarıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi buluşturdu.

Bakan Pakdemirli'ye istek ve sorunlarını iletme imkanı bulan çiftçiler Özhaseki'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En kısa zamanda tamamlanacak' dediği 4. yargı paketi hazır! İşte tüm detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketi hazır! İşte tüm detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Nikos Dendias Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Hadise Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özhaseki, Bakanlar Gül ve Pakdemirli ile Kayseri'yi görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:42:41. #1.16#

title