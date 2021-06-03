Özhaseki, Bakanlar Gül ve Pakdemirli ile Kayseri'yi görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri ile ilgili konularda görüşmek üzere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri ile ilgili konularda görüşmek üzere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Bu ziyaretin ardından Kayseri ziraat odası başkanlarının ve çiftçilerin taleplerini dinleyen Özhaseki, ziraat odası başkanlarıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi buluşturdu.

Bakan Pakdemirli'ye istek ve sorunlarını iletme imkanı bulan çiftçiler Özhaseki'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin