Özhaseki: Ankaragücü Maç İçin Bir Daha Dışarı Gitmeyecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nün maçı dışarıda yapılıyordu, belediyeyle sıkıntılar vardı, çözdük, şimdi Eryaman Stadı'nda yapılacak. Ankaragücü bir daha dışarı gitmeyecek" dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Kent Otel'de Çankaya ilçesi muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi. Çankaya'nın adı duyulduğunda akıllara Atatürk'ün hatırasının, zenginliğin ve kıymetli bir semtin geldiğini belirten Özhaseki, ilçenin artık böyle hatırlanmadığını söyledi. Özhaseki, "Belediye hizmetleri hakkıyla verilmezse, ideolojik takıntılı tavırla belediyecilik yürütülürse bir semt değerini kaybeder. Tam tersi olursa burada kıymet olur, belediyeyle bütünleşme olur, hizmetler yapılmaya başlanır, insanlar da oradan huzur bulurlar, mutlu olurlar. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsat büyükşehirle ilçe belediyesinin kol kola gireceği, daha doğrusu bu fakir kardeşinizle Amber Hanım'ın kol kola girerek hizmet edeceği bir dönem var" diye konuştu.

'HERKES TERK EDİYORDU ŞEHRİ'

Kayseri'de 1994'te Belediye Başkanı olduğunu anımsatan Özhaseki, "Kendi şehrimde, yani doğduğum şehirde CHP'li belediyecilik vardı. 3 dönem CHP vardı. Maaş ödenemiyor, işçiler işe gelmiyor, kurtarılmış mahalleler var, şehrin bir tarafı sağ, bir tarafı sol mafyada. İhalelere bu tiplerden başkaları giremezdi. Hizmet hak getire, şehrin ortasından lağım suları akardı, arıtma tesisi yoktu. Şehir perişandı, iş adamları göçüyordu, ayaklarına sıkılıp para alındığı için ve belediyede birçok işleri görülmediği için. Herkes terk ediyordu şehri, nüfus 400 bine düşmüştü. Öyle bir dönemde iş başına geldik, o gün benden ilk randevu alanlar haciz memurlarıyken, bıraktığımda kasası dolu belediye teslim ettim. Elektrik şirketi özelleşmişti, şimdi belediyeyi satsalar birkaç yüz milyon dolar eder" şeklinde konuştu.

'YEŞİLİ ÖNEMSEYEN PROJELER HAZIRLADIK'

21 yıl yaptığı belediye başkanlığı süresince altyapı ve üstyapı sorunlarını çözdüğünü, Türkiye'nin ilk stadyumunu yaptığını, Kızılırmak'ın üzerine baraj yaptığını ve bir de kayak merkezi inşa ettiğini aktaran Özhaseki, "Bu hizmetleri yaparken kamudan 1 lira para çıkmadı. Belediye hizmet yeridir, insanlar dünya görüşü olarak bir yol belirlemiş olabilirler, yaşam tarzı olarak kimi arkadaşımız modern, kimi arkadaşımız muhafazakar tarzları tercih edebilir. Bunlara karışmak kimsenin hakkı da, haddi de değil. Böyle bir ortamda belediye denilince 'Bu milletin yüzünü kim güldürür' diye sormak hepimizin hakkı. Cumhurbaşkanımız görev verdikten sonra çalışmaya başladık. 30 kişilik ekiple çalışıyorum, anketler yapıyorum. Vatandaş belediyeden ne bekliyor? Neyin olmasını istiyorlar? Neyin olmamasını istiyorlar? Bu çalışmalar neticesinde 11 ana başlıkta projelerimizi hazırladık. İnşaat merkezli projeler yerine çevreci, merkezine insanı koyan, yeşili önemseyen projeler hazırladık" dedi.

'ANKARA'NIN DENİZİ AÇIĞA ÇIKACAK'

Hazırladığı projeleri kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştireceğini vurgulayan AK Partili Özhaseki, "Bakanlığım döneminde Ankara'nın projelerine vakıf olan kardeşinizim. Bir bölü yüz binlik temel planlarında imzası olan benim. Kentsel dönüşümün altına imza atmış birisiyim. Mogan, Eymir, Ankara için bir değer. Fakat öyle bir çamurlaşma var ki; orada canlı yaşamıyor. Orası bataklık haline geliyordu. Bakanlıkta ilk icraatım ihale yaptım, dip çamuru temizlenmeye başladı. Ankara'nın denizi açığa çıkacak. Mogan çevresinde millet bahçesi devam ediyor, projeleri ben yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nün maçı dışarıda yapılıyordu, belediyeyle sıkıntılar vardı, çözdük, şimdi Eryaman Stadı'nda yapılacak. Ankaragücü bir daha dışarı gitmeyecek" açıklamasında bulundu. - Aknara

Kaynak: DHA