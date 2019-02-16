AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın planlarını ben hazırladım. Ankara nereye gelişecek, konutlar ve iş merkezleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, ilçelerde neler yapılacak diye tek tek çalışarak imza atmış tek kardeşiniz benim." dedi.

Özhaseki, Çamlıdere'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, şahıslara yapılan hataların affedilebileceğini, ancak vatana ve devlete yapılan yanlışın affedilemez olduğunu söyledi.

Kandil'den ve Fetullahçı Terör Örgütü'nden emir alanların iş başına gelmemesi için Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu ifade eden Mehmet Özhaseki, "Bazı partiler, üstü kapalı olarak Kandil'in temsilcileriyle görüşüyorlar. Onları kendi içlerine alıp, oradan alacakları 3-5 tane oyun peşinde aday göstermeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Özhaseki, bakanlık yaptığı dönemde Güneydoğu'da yapılan hizmetlere değinerek, şunları kaydetti:

"PKK'nın yıktığı ne kadar ev var ise bir sene içerisinde hepsini yaptık. Çünkü oradaki Kürt kardeşlerim ayrı, lanet PKK'lılar ayrı. O masum insanların hepsinin hakkını vermek lazımdı ve Allah'ın izniyle hepsinin hakkını verdim. Eşyalarına kadar alıp evlerine oturttum. O yüzden oradaki vatandaşlar PKK'yı lanetliyor, uzaklaştırıyorlar."

"Ankara'nın planlarını ben hazırladım"

Ankara için birçok yatırıma imza attıklarının altını çizen Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın planlarını ben hazırladım. Ankara nereye gelişecek, konutlar ve iş merkezleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, ilçelerde neler yapılacak diye tek tek çalışarak imza atmış tek kardeşiniz benim." diye konuştu.

Özhaseki, Çamlıdere'nin yolları için sıcak asfalt sözü vererek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çamlıdere Belediyesinin kendine has mütevazı bir bütçesi var. Başkanım onu en doğru yerlerde değerlendirecek. Ancak bu bize yetmez. Büyükşehirin de buraya katkısı lazım. İnşallah biz bütçemizi burada hangi projeye lazımsa ona kullanacağız, hiç endişeniz olmasın."

Ankara'nın metropol bir kent olduğuna işaret eden Mehmet Özhaseki, "Kırşehir'deki vatandaş hem şehrine bakar hem de Ankara'ya bakar. Burası Başkent. Buraya büyük projeler ve devlet gücü lazım. Yapılacak metro sistemleri, yeşil alanlar, sosyal tesisler ve gençlik projeleri... Bütün bunların hepsinin büyük bir cesaret ve gayretle yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA