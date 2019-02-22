Özhaseki: "Ankara, Kandilin Uzantıları ile Bir Araya Gelmeye Hoş Bakmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleri ile Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezinde bir araya geldi. (2)

"Çıkıp aleni diyemiyorlar ki, biz HDP ile görüşüyoruz, diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar. Biliyorlar ki, Ankara, Anadolu'nun ortasında milli ve manevi değerlere bağlı taş gibi bir kent, HDP ile bir ortaklığa hoş bakmaz. Kandilin uzantıları ile bir araya gelmeye hoş bakmaz. Korkularından dolayı bunu söyleyemiyorlar. Gizli saklı görüşüyorlar"

"Bir taraftan eski tüm militanlar bir taraftan PKKlılar hep birlikte gelmek için çabalıyorsunuz"

"HDP ile ortaklık yapıyorlar diyorum. Kandil uzantısı lanet PKKlılarla ortaklık yapıyorlar diyorum. Bunları belgeleri ile beraber götürüp mahkemeye teslim edeceğim. Hodri Meydan"

Kaynak: AA