Özhaseki, Ankara'daki Yozgatlılar ile Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara için Allah'ın izniyle ne söylüyorsak beş sene sonunda hepsini gerçekleştirmiş olarak huzurlarınızdan helalleşerek ayrılırız. Kapımız herkese açık, saklımız gizlimiz de yok." dedi.

Hoşumlu Derneği (HOŞDER) tarafından Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yozgatlılar Arabaşı Gecesi" düzenlendi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de beş dönem belediye başkanlığı yaptığını ve bu sürede Avrupa'da ne varsa Kayseri'ye kazandırdığını belirtti. Özhaseki, "Şimdi de Ankara için Allah'ın izniyle ne söylüyorsak beş sene sonunda hepsini gerçekleştirmiş olarak huzurlarınızdan helalleşerek ayrılırız. Kapımız herkese açık, saklımız gizlimiz de yok." diye konuştu.

Seçilmesi halinde Ankara'nın tüm ilçe belediye başkanlarıyla uyumlu çalışacağını ifade eden Özhaseki, kentin sorunlarını birlikte çözeceklerini söyledi.

Programa, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve çok sayıda Yozgatlı katıldı.

Kaynak: AA