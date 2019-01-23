Özhaseki: "Ankara'da Yaşayan İnsanların Kökenlerine Bakmak Doğru Değil"
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.
Kaynak: AA