Özhaseki: "Ankara'da Yaşayan İnsanların Kökenlerine Bakmak Doğru Değil"

Özhaseki: "Ankara'da Yaşayan İnsanların Kökenlerine Bakmak Doğru Değil"

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.

Kaynak: AA
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