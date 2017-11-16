Özhaseki-Al-Rumaihi Görüşmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'na katılmak amacıyla geldiği Almanya'nın Bonn kentinde, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed Abdullah Al-Rumaihi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.?