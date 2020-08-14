Özhaseki: "Akdeniz'de gemilerimizle Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederiz"
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Özhaseki: "Akdeniz'de gemilerimizle Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederiz"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Akdeniz'de gemilerimizle Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederiz" dedi.

Özhaseki:
14.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:41

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Akdeniz'de gemilerimizle Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederiz" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de hayırsever iş adamı Recep Mamur tarafından yaptırılan Recep Mamur Camii'nin açılış törenine katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "İçinde bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Dinimizden, itikatımızdan, imanımızdan ve tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı, adımızdan dolayı bizi istemeyenler, bu coğrafyadan silmeye çalışanlar o kadar çok ki. Bakın ikiz kuleler olayından sonra bir tane ağzı tatlı İslam ülkesi kalmadı. Hepsini adeta perişan ettiler. ya bölüp parçaladılar, ya başındakileri indirdiler savaş başlattılar ya da başına kukla adamlar getirdiler. Satılık adamlar getirdiler. Dikkat ederseniz Afrika'nın ucundan Asya'nın doğu ucuna kadar, bizim gönül coğrafyamızdaki hadise bu. Bizim üzerimizde daha fazla oyun oynadılar. Çukur eylemlerle Türkiye'yi bölmek istediler. 15 Temmuz'da bu ülkenin başına büyük bir bela sarmak istediler, perişan etmek istediler, kardeş kavgaları istediler. Böyle bir ortamda biz eğer güçlüysek ayakta dimdik dururuz ve önümüze bakarız. Biz eğer güçlüysek, PKK bir halt edemez. PKK'yı büyük şehirlerden temizledik Allah'ın izniyle. Doğudan, dağlardan temizledik. Şimdi gidip yurt dışında canına tükürüyoruz onların. O katillerin Allah belasını verecek ama bizim elimizde verecek inşallah" dedi.

Ekonomi olarak güçlü olunduğu sürece Akdeniz'de gemilerle ve uçaklarla Türk milletinin bağımsızlığının ilan edilebileceğini söyleyen Özhaseki, "Bunları güçlüysek yaparız. Güçlü değilsek yapamayız ve gidip oralarda bu işlerin altından kalkamayız. Güçlüysek biz eğer Akdeniz'de hakkımızı savunuruz. Gideriz petrolü ararız. Gemilerimizle, uçaklarımızla Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederiz. Güçlü değilsek hangi gemiyle petrol arayacağız. Hakkımızı nasıl savunacağız? Nasıl koruyacağız? Bu yüzden Türkiye'de üretime de ihtiyaç var, yatırıma da ihtiyaç var, büyümeye de ihtiyaç var" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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