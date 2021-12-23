Özhaseki: "Kutlu kervan, ağır ve emin adımlarla, aynı ilkelerle yoluna devam ediyor"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
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