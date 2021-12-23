Özhaseki: "Kutlu kervan, ağır ve emin adımlarla, aynı ilkelerle yoluna devam ediyor" - Haberler
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Özhaseki: "Kutlu kervan, ağır ve emin adımlarla, aynı ilkelerle yoluna devam ediyor"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

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Özhaseki: Kutlu kervan, ağır ve emin adımlarla, aynı ilkelerle yoluna devam ediyor

Özhaseki: Kutlu kervan, ağır ve emin adımlarla, aynı ilkelerle yoluna devam ediyor

Özhaseki: Kutlu kervan, ağır ve emin adımlarla, aynı ilkelerle yoluna devam ediyor

Özhaseki: Kutlu kervan, ağır ve emin adımlarla, aynı ilkelerle yoluna devam ediyor

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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