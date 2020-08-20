Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
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Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanı arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveri ile uğraşıyorlar.

Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
20.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:41

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanı arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveri ile uğraşıyorlar. Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar." dedi.

Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, toplantı öncesinde basına kapalı kısımda belediye başkanları ile illerinde yapılması gerekenleri ve gençlik politikaları üzerine görüşüldüğünü belirtti.

Gençlerin beklenti ve taleplerini geniş ve kapsamlı olarak ele aldıklarını aktaran Özhaseki, "Genel merkeze düşen görevleri, yapacaklarımızı, daha sonrada belediye başkanları arkadaşlarımızın yapması icabeden bütün bu konuları kendileriyle burada uzun uzun tartıştık ve görüştük. İnanıyorum ki arkadaşlarımız bu konuda üzerine düşeni yapacaklardır." diye konuştu.

Özhaseki, belediyeciliğin zor bir iş, "aşk ve sevda" işi olduğunu vurgulayarak, "Belediyecilik yapmak için biraz yürek ister, biraz sabır ister, biraz çaba ve alın teri ister. Uykusuz geceler, stresli ortamlar ve kaygılı bekleyişler hep bizim belediye başkan arkadaşlarımızı bekler. Eğer siz inanmışsanız ve bir dava adamı olduğunuzu her fırsatta ifade ediyorsanız, sırat-ı müstakim üzere yaşamaya ahd etmişseniz ve bu hal üzere ölmeyi göze almışsanız bu çileleri çekmeye gönüllü olarak bir belediye başkanı her zaman talip olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Arkadaşlarımız müthiş başarılılar"

Yerel seçimlerden bu yana 1,5 yıl geçtiğini hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveri ile uğraşıyorlar. Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar. Vatandaş seviyor, güvenini devam ettiriyor. Bundan dolayı da zaten belediye başkanı arkadaşlarımızla biz tek tek o anketleri paylaşacağız. Yakın bir süre içerisinde illerimize gidip arkadaşlarımızla projelerini, yapacaklarını veya Ankara'dan beklentilerini görüşüp nasıl yardımcı olacağımız hususunda kendileriyle mutlaka orada istişare edeceğiz."

"Devletten bağımsızmış gibi ayrı baş çekerek"

Özhaseki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Aslında iyi niyetli belediye başkanıyla kötü niyetlileri resmen açığa çıkardı. Bizim belediye başkanlarımız, 794 kişiyiz, şu anda sizin verdiğiniz talimatla valilerimizle, kaymakamlarımızla kol kola girdiler. Gece gündüz demeden her bir köşede kim varsa yardım edilmesi icabeden herkese ulaşmaya çalıştılar. Kimi amcanın çiftini sürdüler, kimi teyzenin bulaşıklarını yıkadılar, birebir bildiğim için söylüyorum, yardım paketleri ulaştırdılar, çocuklara oyuncaklar dağıttılar. Devletin bir parçası olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Ama üzülerek de söylüyoruz ki kimisi de tam tersine bir algı ile uğraşıp sanki devletten bağımsızmış gibi ayrı baş çekerek dışarıda başka alemlere doğru yürüdüler."

Kaynak: AA

Manşet

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