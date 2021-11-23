Özhaseki, Afyonkarahisar'a geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özhaseki, Afyonkarahisar'a geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Özhaseki, Afyonkarahisar'a geliyor

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geliyor.

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geliyor.

İlk Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine gerçekleştireceği ziyaretle programına başlayacak olan Özhaseki, daha sonra ilçede bulunan Kadın Kültür Evi'nde incelemelerde bulunduktan sonra ilçe AK Parti teşkilatıyla bir araya gelecek.

Daha sonra Afyonkarahisar merkeze hareket edecek olan Özhaseki'nin burada Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan Özhaseki'nin Afyonkarahisar'da ilçe ve belde belediye başkanları, İl genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatının katılımın gösterdi bir toplantıda sunum yapacağı açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

Muhalefetin erken seçim çağrısına AK Parti'den çok net yanıt: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak

Muhalefetin erken seçim çağrısına AK Parti'den çok net yanıt: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak

 Akşener'in Denizli mitingi ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin 'İnsan taşıdılar' iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt geldi

Akşener'in Denizli mitingi ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin "İnsan taşıdılar" iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt geldi

 Süleyman Soylu, bütçe komisyonunda CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

Süleyman Soylu, bütçe komisyonunda CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title