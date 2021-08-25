Özhaseki, Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
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Özhaseki, Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

Özhaseki, Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman temasları çerçevesinde Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Dr. Süelyman Kılınç ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman temasları çerçevesinde Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Dr. Süelyman Kılınç ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özhaseki ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaret dolayısıyla yaptığı konuşmada, Başkan Özhaseki'yi Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili brifing veren Başkan Kılınç, Adıyaman için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Brifing ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, ise tüm projelerin destekçisi olduklarını ve Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyetle birlikte Tuzhanı ve tarihi çarşıda incelemelerde bulunup, esnafla selamlaştı. - ADIYAMAN

Özhaseki, Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
Özhaseki, Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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