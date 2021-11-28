Özhaseki: 19 yılda hem genel hem yerelde sessiz devrim yaptık (3)- Yeniden

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, tek amaçlarının eser bırakmak olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. 19 yıllık iktidarda hem genel hem de yerelde sessiz bir devrim yaptık" dedi.

AK Parti'nin 18 ili kapsayan Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı turizm bölgesindeki otelde düzenleniyor. Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Antalya milletvekilleri ve 18 ilin partili belediye, il ve ilçe başkanları katıldı.

"Para kazanmaya da vesile oluyor. Halkın geçmişine kültürüne sahip çıkması, bir taraftan da gelen insanların kültür yoluyla o şehrin değerlerini, eserlerini gezme gibi bir sonuca götürüyor. Belediye başkanları olarak hepimiz gelip geçiciyiz. Süreli olarak iş başına geliyoruz. Zaten ömrümüz de süreli. Sorumluluğumuz, özellikle seçilmiş insanlarsak bize verilen görevleri hakkıyla yapıp yapmadığımızda. Bizler belediye başkanlarıyız, amacımız hizmet üretmek ve eser bırakmak, başkaları varsın yalanlarla uğraşsın, algıyla uğraşsın ve bulundukları makamları keyfi kullansın, bizi ilgilendirmiyor. Bunların hepsi geçici ve uçucu. Ne kalacak, eser kalacak. Bizler inşallah başımıza konan belediye başkanlığı tacını hakkıyla yaparız." Özhaseki ve protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan Kent Müzesi'ni gezdi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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