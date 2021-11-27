Özhaseki: 19 yılda hem genel, hem yerelde sessiz devrim yaptık (2)

KENT MÜZESİ PARKI'NI AÇTI

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park alanı içerisindeki Kent Müzesi Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Özhaseki, "Belediyeler eliyle kendi tarihimizi, hangi dönem ve kadimlerden kalırsa kalsın bu topraklarda bize kalan eserler ve bunların birçoğunu ne yazık ki yok etmişiz. Keşke yaşatabilseydik. Eskiden belediye başkanları kendi şehrine ait su, kanalizasyon, yoldan falan bahsederlerdi, şimdi ise kendi şehrine ait değerlerden, tarihi eserlerden, kadim bir şehir oldukları ve onardıkları, restore ettikleri, içine fonksiyon yükledikleri binalardan bahsediyor. Ne kadar güzel, bunlara bizim sahip çıkmamız icap ediyor" dedi.

Özhaseki ve protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan Kent Müzesi'ni gezdi.