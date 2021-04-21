Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor

Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Özhan Marketler Zinciri, ramazan sofralarına lezzet ve keyif katmaya devam ediyor.

Özhan Marketler Zinciri, ramazan sofralarına lezzet ve keyif katmaya devam ediyor. Dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile sofralar lezzetleniyor, alışverişler avantajlı hale geliyor. Özhan Kart'ı ile 4 Mayıs tarihine kadar sürecek güzel indirimler müşterilerini bekliyor.

Özhan'da güzel fırsatlar ramazan ayında da müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tüm ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar Bursa'da büyük ses getiriyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Mağazalar zinciri ramazan ayına özel özenle üretilen ve sunulan şarküteri lezzetlerinin yanında peynir, zeytin, pastırma, bal gibi iftariyeliklerle Bursalıların sofralarına konuk oluyor. Özellikle manav reyonlarında mevsimin sebze-meyvelerinde her daim taze ve bol çeşitli ürünler müşterilere sunuluyor. Kırmızı et çeşitlerinde kasap ekibi müşterilerin tercihine göre siparişleri hazırlıyor. Güvenilir et çeşitlerinde önceden de sipariş verilebiliyor. Unlu mamullerde birbirinden farklı pide, ekmek ve tatlı çeşitleriyle ağızlar tatlanıyor.

Ayrıca market zincirinin tüm mağazalarında ve online alışveriş kanalında 4 Mayıs tarihine kadar zeytinyağı, sucuk, fındık kreması ve dezenfektan gibi çeşitler cazip indirimlerle müşteriye sunuluyor. Özhan kartını kullanan müşteriler özel indirimler, promosyonlar ve TL değerinde puanlar kazanıyor. - BURSA

Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor
Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor
Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor
Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor
Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Antony Blinken Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Yılmaz Vural Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:02:55. #1.15#

title