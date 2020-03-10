Özhan'dan kadın çalışanlarına anlamlı hizmet
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Özhan'dan kadın çalışanlarına anlamlı hizmet

Hayata geçirdiği projelerle öncü ve örnek olmaya devam eden Özhan Marketler Zinciri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

10.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:51
Özhan'dan kadın çalışanlarına anlamlı hizmet

Hayata geçirdiği projelerle öncü ve örnek olmaya devam eden Özhan Marketler Zinciri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.


Özhan Market KETEM işbirliğiyle gerçekleştirilen projede Özhan'da çalışan kadın personele eğitim verildi. Verilen eğitimde kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı. KETEM personeli tarafından kanserde erken tanının öneminin vurgulandığı eğitimde rahim ağzı, kalın bağırsak ve meme kanseri taramalarına dair bilgi ile kendi kendine muayene eğitimi verildi. Çalışan tüm kadın personelin katıldığı eğitim için ulaşım Özhan Market tarafından karşılandı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlamına vurgu yaparak, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri, yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için kadınları her alanda desteklediklerini dile getiren Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, sağlıklı toplumun sağlıklı kadınlardan oluşacağına değindi. Kanser hastalığındaki erken teşhisin öneminin altını çizen Yılmaz, aldıkları eğitimle erken teşhis için kadınların kendilerini kontrol etmelerinin mümkün olduğunu söyledi.


Özhan Market'te Kadın Personel Sayısı Üstünlüğü


Yılmaz, "Özhan'da kadın personelin istihdamına önem veriliyor ve şunu da eklemek isterim ki şirket bünyesinde kadın personel sayısının erkeklere göre üstünlüğü var. Biz tüm çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Aile üyelerimizin sağlığı da bizim için çok önemli. Kadın personelimizin sağlığını da önemsiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte kanser hastalığı konusunda çok değerli bilgiler aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Özhan'da kadınlar günü coşkuyla kutlandı. Eğitim sonrası yönetim tarafından tüm kadın personelin kadınlar günü tek tek kutlanarak hediye çiçekleri takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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