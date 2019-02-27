Özhan'dan "Dünya Kazansın" Çevre Projesi

Özhan Marketler Zinciri, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle doğa dostu çözüm sunarak mağazalarından alışveriş yapan herkese çevre dostu bez çanta hediye ediyor.

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'la yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen projeyle doğaseverlerin yüzü gülüyor. Son aylarda değişen yasayla gündeme gelen poşet konusunu çevreci bir yaklaşımla projesine taşıyan Özhan, doğa dostu çanta kullanımını teşvik ediyor. Bursa'da ses getiren "Dünya Kazansın" projesinde Özhan'dan alışveriş yapan herkese çevre dostu bez çanta hediye ediliyor.

Doğa dostu alışveriş çantası kullanımının önemine dikkat çekilen projede, geleceğimiz için toplumda çevre hassasiyeti kazanılmasına vurgu yapılıyor. Bez Çanta Kullan Dünya Kazansın sloganıyla farkındalık oluşturulan kampanyaya Bursalıların ilgisi büyük oldu.

Bursa'da ilklerin öncüsü Özhan Market, toplumun nabzını tutarak müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda birçok farklı çalışmaya imza atıyor. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Markamız çevre konusunda oldukça duyarlı. Mağazalarımızda aldığımız çevreci önlemlerle geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin İlk Yeşil Satış Noktası unvanını da almıştık. Dünyanın bize emanet olduğunun farkında olarak yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Projemiz oldukça ses getirdi, Özhan dostlarının takdir ve beğenisini kazandı. Çevre duyarlılığı gösteren herkese ve projemize destek veren Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de kartlı ödemeler ve nakitsiz ödemeler toplumu hedefine yönelik durmaksızın projeler üretirken, sayısız güzellikle çevrili ülkemizin değerlerini de sahipleniyoruz. Bugün 7 milyonu aşkın kartın sağ köşesinde yer alarak, Türkiye'nin her köşesine ulaşmış durumdayız. TROY logolu kartlarla kullanıcılarımıza çeşitli avantajlar sunarken, Özhan Marketler Zinciri ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde kullanıcılarımıza çevre dostu bez çantalar hediye ederek alışverişlerinde de yanlarındayız. Bu anlamda alışverişte ilk tercih edilen adreslerden biri olan Özhan Marketler Zinciri'yle gerçekleştirdiğimiz bu projeden dolayı çok mutluyuz." - BURSA

Kaynak: İHA