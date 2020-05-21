HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Özhan'dan Bursa'ya bir şube daha

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer ilçesindeki Fethiye Mahallesi'ne yeni bir mağaza açtı.

Özhan'dan Bursa'ya bir şube daha
21.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:30

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer ilçesindeki Fethiye Mahallesi'ne yeni bir mağaza açtı. Açılışa özel sunulan indirimler yoğun ilgi görüyor.

Yeni mağazasıyla Fethiye bölgesinde hizmet vermeye başlayan Özhan Market; sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti bir arada sunmayı amaçlıyor.

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Fethiye mağazamızda da tüm samimiyetimizle güler yüzlü hizmetimizi sunarak yeni dostlar edineceğiz. Yeni hizmete giren her mağazamızda, Özhan dostlarının yaşam kalitesini ileriye taşıyacak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Özhan kalitesine ihtiyaç duyulan ve talep edilen her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Fethiye mağazasında açılışa özel bir çok kategoride indirim fırsatları sunuluyor. Temel gıda maddelerinden şarküteriye, deterjan ve temizlik malzemelerinden bebek ürünlerine hatta evcil hayvan mamasına kadar bir çok üründe 31 Mayıs'a kadar indirimler sürecek.

Yeni açılan Fethiye mağaza aynı zamanda Online Sipariş Lojistik Merkezi olarak hizmet verecek olup online alışveriş için tüm operasyon bu mağazadan hızlıca yönetilecek. ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan Özhan Marketler Zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi Özhan markalı birçok ürünü dostlarının damak tadına sunuyor. Fethiye mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Özhan, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne de sahip. Özhan Market, tüm bunların yanında yıl boyunca düzenlediği özel kampanyalarla dostlarının yüzlerini güldürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Ekonomi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Ekonomi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Ekonomi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek Ekonomi
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Ekonomi
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bakan Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Özhan'dan Bursa'ya bir şube daha - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 09:30:44. #1.15#
title