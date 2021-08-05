Özhan'dan avantajlı kampanyalar sürüyor
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Özhan'dan avantajlı kampanyalar sürüyor

Özhan'dan avantajlı kampanyalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile kaliteli ürünlerde avantajlı alışveriş deneyimi sunuyor.

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile kaliteli ürünlerde avantajlı alışveriş deneyimi sunuyor. Özhan Kartı ile 15 Ağustos tarihine kadar iddialı indirimler müşterilerini bekliyor.

Özhan'da güzel fırsatlar müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tüm ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar Bursa'da büyük ses getiriyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Sadece 5 TL

Market zincirinin tüm mağazalarında 5-15 Ağustos tarihleri arasında 5 TL fiyatında birçok ürün müşterilere sunuluyor. Güzel ikili kampanyası adı altında birçok ürün çeşidinde iddialı indirimlere ilgi sürüyor. Ton balığı, tereyağı, içecek, deterjan çeşitlerinin yanında mısır, peynir, cips, buzdolabı poşeti gibi ürünler sadece 5 TL'den satılıyor. Tüm bunların yanında Özhan Kart müşterilerine özel birbirinden uygun indirimler yıl boyunca sürüyor.

Güzel kampanyaların sürekli olarak devam ettiğine ve alışverişlerini Özhan Kartı ile yapan tüm müşterilerimizin indirimlerden yararlanabileceğini dikkat çeken Özhan Marketler Zinciri Mağazalar Grup Müdürü Ahmet Bircan, "Müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla güzel kampanyalar düzenliyoruz. Bizim bu kampanyaları oluştururken önceliğimiz her zaman kalitedir.

Mağazalar Grup Müdürü Erkan Türkkan ise, Bizi tercih eden dostlarımıza, birçok marka işbirliğiyle, indirimler, promosyonlar ve TL değerinde puanlar kazandırıyoruz. Mağazalarımızda Bursalıları her zaman avantaj bekliyor" dedi. - BURSA

Özhan'dan avantajlı kampanyalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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