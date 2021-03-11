Özhan'da anlamlı tören

Özhan Marketler Zinciri, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. yılını kutladı. Mağaza çalışanları, hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı münasebetiyle mağaza çalışanlarından oluşan gönüllüler topluluğu hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan, "Bayrağımız ve onun istiklalini ebedileştiren İstiklal Marşı, ulusumuzun ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan hiçbir zaman ölmeyecek. Daima yaşayacak olan önemli kavramdır. Gönüllü çalışma arkadaşlarımızla birlikte mazide yaşayan şanlı atalarımız, şehit dedelerimizi vatanımız için yapılanları bugün bir kez daha ruhumuzda hissettik. Mehmet Akif Ersoy'u ve millet adına İstiklal Marşı olarak oy birliği ile kabul eden başta Atatürk olmak üzere I. TBMM üyelerimizi saygıyla anıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı