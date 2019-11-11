Özhan çalışanları Ata'yı andı
Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. inci ölüm yıldönümünde törenle andı.
11.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:53
Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. inci ölüm yıldönümünde törenle andı.
Genel Müdür İbrahim Özhan öncülüğünde merkez depoda ve tüm mağazalarda sabah 09.05'te düzenlenen törende Ata'ya saygı duruşunda bulunuldu. - BURSA
Kaynak: İHA