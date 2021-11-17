Çekya'da komünist rejimin devrildiği "Kadife Devrim" olarak da adlandırılan 1989 olayları, 32. yıl dönümünde başkent Prag'da anıldı.

' Özgürlük ve Demokrasi Günü' kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Belarus'taki siyasi tutuklara destek için insan zinciri oluşturdu. 'Özgürlük ve Demokrasi Günü' kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Kovid-19 kısıtlamalarını da protesto etti.

Gösteride, eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Havel'in heykeltıraş Marie Seborova tarafından yapılan büstü, eşi Dagmar Havlova'nın katılımıyla düzenlenen törende sergilendi.

'Özgürlük ve Demokrasi Günü' kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, mum yaktı.