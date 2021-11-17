"Özgürlük ve Demokrasi Günü" - Haberler
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"Özgürlük ve Demokrasi Günü"

AA / Lukas Kabon - Haberler | Güncel

Çekya'da komünist rejimin devrildiği "Kadife Devrim" olarak da adlandırılan 1989 olayları, 32. yıl dönümünde başkent Prag'da anıldı.

Çekya'da komünist rejimin devrildiği "Kadife Devrim" olarak da adlandırılan 1989 olayları, 32. yıl dönümünde başkent Prag'da anıldı.

' Özgürlük ve Demokrasi Günü' kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Belarus'taki siyasi tutuklara destek için insan zinciri oluşturdu. 'Özgürlük ve Demokrasi Günü' kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Kovid-19 kısıtlamalarını da protesto etti.

Gösteride, eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Havel'in heykeltıraş Marie Seborova tarafından yapılan büstü, eşi Dagmar Havlova'nın katılımıyla düzenlenen törende sergilendi.

'Özgürlük ve Demokrasi Günü' kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, mum yaktı.

Özgürlük ve Demokrasi Günü

Özgürlük ve Demokrasi Günü

Özgürlük ve Demokrasi Günü

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

AA / Lukas Kabon - Son Dakika Haberleri

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