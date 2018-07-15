TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı." dedi.

Yıldırım, "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı"nda düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programındaki konuşmasına, "Tank, top, uçak, helikopter, mermi karşısında sadece ve sadece göğsündeki imanıyla, inancıyla darbeye karşı dimdik duran Ankaralılar." diyerek başladı.

Silahlı darbe girişimini bozguna uğratan Seğmenleri, haftalarca meydanı boş bırakmayarak Türkiye'nin istiklaline sahip çıkan kadınları selamlayan Yıldırım, Ankaralıların o gün memlekete sahip çıkma günü diyerek meydanı darbecilere teslim etmediğini söyledi.

FETÖ mensubu hainleri hezimete uğratan yediden yetmişe bütün vatandaşlara şükranlarını sunan Yıldırım, kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı uzun ömürler diledi.

"Dik duruşlarıyla bir destan yazdılar"

Darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 194 kişinin gazi olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit ve gazilerimiz o gece cesaretleriyle, dik duruşlarıyla bir destan yazdılar. Hiç şüphesiz şehitlerimiz, kalbimizdeki müstesna yerini mutlaka korumaya devam edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz şehitlerimizi anma günlerinde onları yad etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla, gururla söylenen özgürlük türkülerinin gerçek bestekarı aziz milletimizin ta kendisidir.15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı. 15 Temmuz'da aynı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi bütün felaketler karşısında tek yürek, tek bilek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen yüce Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusunda tereddüt göstermemiştir."

Yıldırım, milletin 719 yıl önce Söğüt'te, 565 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi büyük bir destan yazdığını, 100 yıl önce Çanakkale'de verdiği cevabın aynısını verdiğini ifade etti.

Milletin Kut'ül Amare ve Kocatepe'de nasıl durmuşsa 15 Temmuz'da da aynı asil duruşu sergilediğini anlatan Yıldırım, aziz milletin hangi karanlık güce dayanırsa dayansın iradesinin esir alınamayacağını bir kez daha cümle aleme gösterdiğini dile getirdi.

Hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin, milletin, ülkenin geleceğinin yanında yer alan demokrasi sevdalılarına bugün bu vesilesiyle bir kez daha şükranlarını sunan Yıldırım, "'Yürü millet yürüsün arkandan' diyordu şair. İşte demokrasi kahramanımız, şimdi de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gece ay yıldızlı bayrak için yürüdü, millet yürüdü arkasından. O gece sizler meydana indiniz, ezanlarımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi, Türkiye yenilmedi elhamdülillah." dedi.

Yıldırım, Türkiye'yi teslim alacağını zanneden hainlerin hüsrana uğradıklarını vurguladı.

"Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak"

Darbe girişimin başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin an be an haberleşerek gerekli talimatları verdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısıyla meydanları doldurduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi, bu bayrağı kimsenin teslim alamayacağını dünya aleme ilan ettik. Allah milletimizden razı olsun. O gece Türkiye'ye sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Milletimize silah çekenler, vatandaşın üzerine tankla yürüyenler, helikopterle ateş edenlere hak ettiği cezayı mutlaka hukuk devleti içerisinde veriyoruz, vereceğiz. Emin olun, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçaklar, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alıyorlar, almaya da devam edecekler. Darbenin, bu alçak kalkışmanın arkasında olan üst akılları da dünya alem bilsin ki ortaya çıkaracağız, Feto'nun, darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız. Türkiye, terör örgütleriyle önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kutlu yürüyüşünü emin adımlarla devam ettiriyor. Bugünkü Türkiye 15 Temmuz gecesi Türkiye'sinden çok daha güçlüdür."

Türkiye'nin tüm illerinde ve ilçelerinde 15 Temmuz zaferini dua ve şükürle yad eden vatandaşlara selamlarını sunan Yıldırım, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan olarak yolculuklarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Notlar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması öncesinde Ahmet Hamdi Akseki Camisi imam hatibi Ali Tel tarafından Kur'an- Kerim okundu.

Yıldırım, konuşmasından önce kürsüye eşi Semiha Yıldırım ile çıkarak vatandaşları selamladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Ankara milletvekilleri ile vatandaşları selamladı.