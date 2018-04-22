Özgürlük Filosu Yeniden Gazze'ye Gidecek

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu 'Dönüş' adlı gemilerinin, Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına destek amacıyla, 15 Mayıs'ta Norveç'ten Gazze'ye doğru yola çıkacağını açıkladı.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu bugün yaptığı açıklamada 'Dönüş' adını verdikleri bir geminin, Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş yürüyüşü protestolarına destek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç'ten Gazze'ye doğru yola çıkacağını bildirdi.

Filistinlilerin Nekbe günü olarak adlandırdıkları 15 Mayıs'ta yola çıkacak olan Dönüş gemisi eylemcileri, Norveç limanından ayrıldıktan sonra İngiltere, İtalya, İspanya, ve Yunanistan gibi pek çok limanda demirleyerek, Filistin direnişine farkındalık oluşturmak amacıyla 20'den fazla ülkedeki önemli insanlarla bir araya gelecek.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 14 Mayıs 1948 yılından bu yana, Filistin halkı İsrail işgalinin bir sonraki günü olan 15 Mayıs tarihini Nekbe Günü (Büyük Felaket Günü) olarak adlandırıyor. - GAZZE