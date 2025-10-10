Özgürlük Filosu'ndaki Türk aktivistler gazetecilere konuştu

Özgürlük Filosu aktivistlerinden Kasım Aktağ, "Biz içerdeyken bir barışın olduğundan veya bir barışın konuşulduğundan habersizdik ama uçağımız indiği zaman gördük ki biz dünyanın vicdanının sesi olmayı başarmışız, buna devam edeceğiz, bundan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Aktivistlerden Fethullah Kirenci, Gazze'de ateşkes anlaşması yapıldığını İstanbul'a geldiklerinde öğrendiklerini ve bundan çok mutlu olduklarını anlattı.

Gazze'ye yaklaşık 130 mil mesafedeyken kaçırıldıklarını söyleyen Kirenci, "Gözaltına alındığımız hapishane, Gazze'ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeydi. Hapishane süresince bombardıman ve çatışmaları duyduk. Şunu hiçbir zaman unutmayalım Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa için yapılan her şey, her adım Allah tarafından yüceltiliyor. Sakın ama sakın Mescid-i Aksa'dan, Filistin ve Gazze'nin özgürleştirilmesi davasından vazgeçmeyelim. Bugüne kadarki çalışmalar bize bunu gösterdi, bundan sonraki çalışmalar daha da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın vicdanının sesi olmak için yola çıktıklarını belirten aktivistlerden Kasım Aktağ da, şunları kaydetti:

"Bizim gördüğümüz geçirdiğimiz herhangi bir işkence, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan Gazze'deki insanların yaşadıkları, onların açlıkları ve ölmeleri. Biz bunu bildiğimiz için, dünyaya bunu göstermeye yola çıktık. Biz içerdeyken bir barışın olduğundan veya bir barışın konuşulduğundan habersizdik, uçağımız indiği zaman gördük ki biz dünyanın vicdanının sesi olmayı başarmışız, buna devam edeceğiz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sivil yapılanmalar olarak Gazze yeniden inşa edilene, Filistin yeniden özgür olana kadar buna devam edeceğiz ve bunun için direniş göstereceğiz, yeni seferler düzenleyeceğiz."

İsrail gemilerinin etrafını 3 helikopter, 1 askeri fırkateyn ve botlarla sardığını anlatan aktivistlerden Hamza Baltacı da, "İsrail askerleri gemiye geldikten sonra bizleri esir aldılar ve Aşdod Limanı'na çektiler. Gazze'nin güneyindeki bir hapishanede 3 gün boyunca kaldık. Orada 3 günde yaşadıklarımızı Gazze halkı maalesef yıllardır yaşıyor. Ülkemize döndüğümüz zaman öğrendik ki Gazze'de bir ateşkes olmuş. Bunun mutluluğunu yaşadık. Bir mutluluk daha yaşadık ki Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak oraya gözlemci katılmış, bu da bizi ayrı gururlandırdı. Ülkemiz oradaysa biliyoruz ki hak ve adalet mutlaka yerini bulacak. Abluka kalkana kadar elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Aktivistlerden Şamil Özkan da, "Hepimizi yerlerde süründürdüler ama garip bir şekilde onların silahı varken, bizlerden çok korktular. Bizlerin elleri hep havadaydı. Limana ulaştıktan sonra daha kötü bir durum vardı. Bizim ellerimizi çok sıkı şekilde bağladılar. Limandan hapishaneye kadar klimayı çok düşük dereceye düşürdüler. Psikolojik baskı vardı. Bazen Kur'an okumaya çalıştım, onlar da mikrofon açıp Tevrat okumaya çalışıyorlardı. Hapishanenin her tarafında televizyonlar vardı ve orada 7 Ekim'den fotoğraflar göstermeye çalışıyorlardı. Türkiye'ye dönmek çok güzel bir hissiyat. Uçak geldiğinden beri bütün yabancı arkadaşlarımız, tüm aktivistler Türkiye'ye teşekkür etti." diyerek duygularını aktardı.

"Gazze'deki ablukayı delme fikriyatını tüm dünyanın hücrelerine kadar anlatmayı başardık"

Havalimanında aktivistleri karşılayan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, kendisini Mavi Marmara'da hissettiğini ifade ederek, "Mavi Marmara'da büyük bir bedel ödeyip Gazze'deki ablukayı delme fikriyatını tüm dünyanın hücrelerine kadar anlatmayı başardık. Orada şehitler de verdik. Fakat oradaki kayıplarımız aslında Filistin için büyük bir kazanç oldu. Şimdi bu kardeşlerimizle beraber tekrar ablukayı delmek için organizasyonlar yaptık." dedi.

Yıldırım, Filistin'deki küçük çocuklara, öldürülen kadınlara, annelere, Gazze halkına kendilerine onuru, izzeti ve kahramanlığı öğrettikleri için teşekkür edilmesi gerektiğini, bu dönemde bir insanın onuru, izzeti ve şerefinin Filistin'e yaptığı hizmet kadar olduğunu dile getirdi.

Kudüs ve Filistin'in bir insanlık meselesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Netanyahu ve siyonizm insanlığı öldürmeye kalktı. Bunun için dünyanın bütün liderlerine sesleniyorum. Eğer halklar nezdinde kahraman olmak istiyorsanız işte size Gazze, işte size Akdeniz, işte size karayoluyla Filistin'e gitmek. İnşallah çok yakın zamanda karayolu ve deniz yoluyla Filistin'e akacağız. O günler gelecek, hiç tereddüt etmeyin." diye konuştu.