Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebi

08.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:52

Uluslararası sivil girişim olan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından işlenen olası suçları soruşturmasını talep etti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı olan farklı ülkelerdeki sosyal ve sivil hak savunucusu örgütlerin imzasıyla hazırlanan mektubun, Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya sunulacağı bildirildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan, Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden "Rumbo a Gaza" adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu, "işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail tarafından işlenen olası savaş suçlarının UCM tarafından araştırılmasını istediklerini" kaydetti.

"Rumbo a Gaza"nın açıklamasında, işgal topraklarındaki Filistin'in durumuyla ilgili soruşturma talebinin 5 yıldır UCM'de "ön incelemede" bekletildiği belirtilerek, resmi bir soruşturmanın bir an önce açılmasının talep edildiği vurgulandı.

Filistin'in durumuna ilişkin bu zamana kadar soruşturma açmayan UCM'nin tutumu, "açıklanamaz" şeklinde yorumlandı.

UCM Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılması talebini 3 Aralık'ta reddederek, dosyayı üçüncü defa kapatmıştı.

Kaynak: AA